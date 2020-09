Demi Moore : d'Hollywood à l'activisme, mémoires d'une icône

AVANT-PARUTION – Ghost, Des hommes d’honneur, armes égales... Depuis les années 1990, Demi Moore décroche les plus grands rôles au cinéma et fait la Une des magazines, devenant le sex-symbol d’une génération.









Cependant, l’actrice la mieux payée d’Hollywood fait face à de nombreux obstacles : traumatismes de l’enfance, dépendances à la drogue, histoires d’amour aussi tumultueuses que destructrices. Aujourd’hui proche de la soixantaine, Demi s’ouvre sur sa carrière et sa vie personnelle.



Dans ces Mémoires intimes et chargées d’émotion, elle décrit sa jeunesse difficile entre une mère suicidaire et un père biologique caché, le viol dont elle a été victime, ses tentatives pour trouver un équilibre dans sa vie familiale, sa séparation avec Bruce Willis et Ashton Kutcher, le rapport compliqué qu’elle entretient avec ses trois filles.



Derrière l’actrice, on découvre la vie d’une femme, faite de célébrité, de failles et de résilience. L’ouvrage s’accompagne par ailleurs de 60 photos dans un cahier hors-texte. En voici, en avant-première, les bonnes feuilles.



https://actualitte.com/PDF/demi-moore-memoires.pdf">





Née en 1962, Demi Moore est une actrice, productrice et réalisatrice américaine. De multiples fois primées, elle est notamment connue depuis les années 1990 pour son rôle dans Ghost (1990), Striptease (1996), Des hommes d’honneur (1992) de Rob Reiner et À armes égales (G.I. Jane) (1997) de Ridley Scott.



Moore est également co-fondatrice de Thorn, une organisation à but non lucratif qui développe des technologies pour défendre les enfants contre les abus sexuels, l’exploitation et le trafic. Elle vit à Los Angeles et à Hailey, dans l’Idaho.





[à paraître] Demi Moore, trad. Carole Delporte – Mémoires L’envers d’une vie – Massot Editions — 9782380352542 – 24 €