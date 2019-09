Denis Bajram prend la présidence de la Ligue des auteurs professionnels

Denis Bajram - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« C’est un changement dans la continuité, car c’est Samantha et Denis qui sont conjointement à l’origine de la Ligue, et qu’ils ont toute cette année été impliqués ensemble sur la plupart des dossiers », indique la Ligue.En seulement un an, la Ligue des auteurs professionnels a parcouru un chemin considérable : l’adhésion de 1540 auteurs et autrices et de 8 organisations, la publication d’un constat inédit, le lancement de la mission Bruno Racine, la campagne extinction culturelle, les préconisations favorables aux auteurs dans le cadre de la réforme universelle des retraites, un solide travail d’hypothèses pour le statut des auteurs et autrices de demain…Et la tâche qui attend la Ligue en cette rentrée est des plus importantes, vu le nombre de réformes et de concertations sociales en cours, et vu l’urgence d’améliorer la situation économique de la plupart des auteurs et autrices.Lourde, également, car rappelons-le, l’équipe de la Ligue est totalement bénévole.Un appel est également lancé auprès des autrices et auteurs : « Militez pour que vos confrères et consœurs adhèrent à la Ligue pour soutenir ceux qui travaillent à vous défendre. Et si vous le pouvez, devenez bénévoles à votre tour. C’est l’avenir des métiers créatifs qui se décident aujourd’hui. » L'adhésion peut s'effectuer à cette adresse