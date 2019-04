Denis Bruckmann nommé directeur général de la BnF

Les candidatures pour succéder à Sylviane Tarsot-Gillery manquaient-elles à l'appel ? En tout cas, sur proposition de Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France, à Franck Riester, le ministre de la Culture, le directeur général par intérim de l'établissement sous tutelle devient officiellement son directeur général. Il a été nommé par Emmanuel Macron, et prend donc la suite de Sylviane Tarsot-Gillery, nommée directrice générale de la création artistique du ministère de la Culture le 7 novembre 2018.Né en 1955 à Strasbourg, Denis Bruckmann est conservateur général des Bibliothèques. Après des études de littérature contemporaine et de sciences de l’information, il a d’abord travaillé à la Documentation française (Secrétariat général du gouvernement) avant de se tourner vers les bibliothèques par goût du patrimoine.Entré au département des Estampes de la Bibliothèque Nationale en 1982, il a notamment été chef de projet du vidéodisque réalisé avec le groupe Maxwell pour le bicentenaire de la Révolution avant de rejoindre l’équipe de préfiguration de la nouvelle Bibliothèque nationale (Établissement public de la Bibliothèque de France) pilotée à cette période par Jean Gattegno, pour s’occuper des projets autour de l’image fixe.Après une expérience à l’Institut franco-japonais de Tokyo pour diriger la bibliothèque et certaines activités culturelles et mener à ce titre diverses missions de conseil sur les centres de ressources français en Asie, il est revenu à la BnF pour travailler dans plusieurs départements (Audiovisuel, Littérature et art) avant de s’orienter vers la coordination de l’ensemble des départements de collections.Il est directeur des Collections et directeur général adjoint de la BnF depuis 2008. Il collabore régulièrement à des travaux sur l’histoire de la BnF, de ses collections et de ses publics.Comme nous l'avions précisé au moment de la publication de l'offre d'emploi , en janvier 2019, le directeur général aura du pain sur la planche, dans une période qui ne s'annonce pas comme l'une des plus sereines pour la BnF. L'établissement doit en effet faire face à la saturation de ses différents magasins, obligeant à la construction prochaine d'un nouveau centre de conservation.