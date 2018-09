Denis Declerck chargé du soutien à la création et aux artistes au ministère de la Culture

Un nouveau changement dans l'organigramme du ministère de la Culture : Claire Guillemain, conseillère chargée de l'action territoriale, du soutien à la création et aux artistes et des relations sociales, a cédé son poste, « à sa demande », à Denis Declerck, ancien directeur de cabinet du Préfet de Seine-et-Marne.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les auteurs de l'écrit, particulièrement investis dans un dialogue avec le ministère de la Culture et les représentants des institutions sociales, seront heureux d'apprendre qu'un interlocuteur vient de faire son entrée. L'arrêté du 3 septembre 2018, publié au Journal officiel ce 11 septembre, annonce le départ de Claire Guillemain et son remplacement par Denis Declerck en tant que conseiller chargé du soutien à la création et aux artistes et des relations sociales.

Directeur de cabinet du Préfet de Seine-et-Marne entre octobre 2016 et juin 2018, chargé de la sécurité et de la communication, Denis Declerck va-t-il muscler le dialogue autour des fameuses réformes sociales et fiscales des auteurs ?

Avant ce poste, il avait assumé le rôle de sous-préfet chargé de la politique de la Ville à la Préfecture du Val-de-Marne et, encore auparavant, celui de directeur adjoint de la direction régionale des affaires culturelles de la région Provence Alpes Côtes d'Azur.

Le même arrêté entérine par ailleurs le remplacement de Pierre-Emmanuel Lecerf, directeur adjoint du cabinet, par Philippe Lonné. Rappelons que le ministère a connu, ces derniers mois, une certaine instabilité concernant ses postes et ceux qui les occupent, ce qui fait dire à certains que l'ambiance n'est pas au beau fixe au ministère.