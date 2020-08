Depuis 7 millions d'années séparée du chimpanzé : l'humanité sans “gènes”

illustration : geralt CC 0

Ou comment une espèce, qui s’est séparée des chimpanzés il y a 7 millions d’années à peine, a pu conquérir la planète ?Dans cette grande fresque, vous cheminerez aux côtés de cousins disparus tels Néandertal et Denisova, ou du mystérieux peuple des steppes qui aurait imposé les langues indo-européennes.Au gré des migrations et des mélanges, vous suivrez les juifs de Boukhara, les armées de Gengis Khan ou encore ce millier de « filles du Roy » envoyées par Louis XIV peupler la Nouvelle-France — et aïeules de bon nombre de Québécois...Vous embarquerez avec les esclaves africains depuis leurs pays d’origine, que révèlent les tests génétiques. Une odyssée qui éclaire aujourd’hui nos différences et façonnera demain notre avenir. En voici le prologue, à découvrir en avant-première.Evelyne Heyer est professeure en anthropologie génétique au Muséum national d’histoire naturelle. Familière des Pygmées et des peuples d’Asie centrale parmi lesquels elle a effectué de nombreuses missions, elle cherche à évaluer l’effet de la culture sur notre évolution génétique.Commissaire scientifique du musée de l’Homme, elle a dirigé l’ouvrage Une belle histoire de l’Homme (Flammarion, 2015 ; Champs, 2017) et vient de publier On vient vraiment tous d’Afrique ? (Champs, 2019) avec l’historienne Carole Reynaud-Paligot.[à paraître 26/08] Evelyne Heyer – L’Odyssée des gènes – Flammarion – 9782081428225 – 22,90 €