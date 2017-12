Depuis trois ans, James Patterson joue au Père Noël pour les libraires

Ce sont 320 libraires indépendants qui, pour les fêtes de fin d’année, recevront un petit paquet du Père James Patterson Noël. Depuis trois ans maintenant, l’écrivain multimillionnaire américain enjolive la vie des libraires, en leur accordant une cagnotte de 100.000 $. Ils étaient 179 éligibles en 2016, ils seront un peu plus cette année encore.





Thierry Ballard, CC BY SA 2.0



Les primes vont de 750 à 1250 $ par établissement, et l’écrivain se réjouit de répandre la joie et le bonheur autour de lui. « J’ai été heureux d’augmenter le montant des dons cette année, en regard de l’enthousiasme que nous avons partagé au cours des précédentes campagnes », assure-t-il.

Ces primes sont le reflet de « mon humble reconnaissance de leur engagement, à mettre des livres dans les mains des lecteurs, et je souhaite que ces aides rendent cela possible ».

L’opération se déroule conjointement avec l’American Booksellers Association, qui se charge de fluidifier les dons. Oren Teicher, le directeur général, explique : « Avec l’enrichissement de ce programme de primes pour les librairies, en période de fête, James Patterson continue de démontrer son engagement extraordinaire pour l’alphabétisation et les librairies indépendantes. Et nous lui en sommes d’autant plus reconnaissants. »

Du fait de cette annuelle générosité, Patterson aura donc partagé 350.000 $ en l’espace de trois ans, facilitant le travail des libraires américains.

La liste des établissements bénéficiaire est hébergée sur cette page.