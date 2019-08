Dernières heures à la plage : des livres en libre service

À l’initiative de la ville et de la bibliothèque municipale, baptisée Italo Calvino — ça ne s’invente pas — cette ville de la région de Ligurie a décidé d’ouvrir durant tout l’été une Bibliocabine. Cette dernière est aménagée comme une bibliothèque de plage, où les gens peuvent prendre des livres, repartir avec et même en ramener d’autres et les déposer.Ouverte du lundi au jeudi entre 10h et 12h, la BiblioCabina propose une sélection d’ouvrages diversifiée, y compris pour la jeunesse. Elle est animée par des bénévoles, tous soucieux de se dire qu’avoir des livres à proximité reste le meilleur moyen d’encourager à la lecture.Ouverte le 24 juin, la cabine revient pour sa cinquième saison. Et ce n’est pas l’unique projet : voilà quelques années, la bibliothèque de Sori a même déployé plus largement son programme, en investissant une ancienne cabine téléphonique.Une autre bibliothèque à ciel ouvert, qui aura connu moins de réussite : en effet, nombre d’utilisateurs peu respectueux s’en seront servis comme d’une décharge à vieux ouvrages. Heureusement, certains veillaient au grain pour la remettre en ordre.