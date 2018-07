Des archéologues découvrent la plus vieille bibliothèque d'Allemagne

Des archéologues, appelés à Cologne après la découverte de vestiges datant de l'époque romaine, sont restés perplexes. Ces derniers présentaient en effets des alcôves, dont la fonction a été difficile à découvrir. Il s'agit en réalité des restes d'une bibliothèque antique, bâtie il y a environ 1800 ans par les Romains. Il s'agirait ainsi de la plus vieille bibliothèque connue en Allemagne.

(photo d'illustration, rabiem22, CC BY 2.0)

C'est au sein du chantier de construction d'un futur temple protestant que les ouvriers ont mis au jour d'imposants vestiges, qui, après expertise, semblent remonter à l'époque romaine, il y a environ 1800 ans. « À une époque où Cologne connaissait un important essor économique, le centre de la ville était construit autour de lieux qui cristallisaient l'éducation de l'époque », explique Dirk Schmitz, directeur du Musée archéologique de la ville.

Et ses fondations sont bel et bien celles d'une bibliothèque, construite entre 150 et 200 apr. J.-C., au sud du Forum de la ville. Les archéologues au travail sur ces vieilles pierres ont pu déterminer la fonction du bâtiment grâce aux traces d'alcôves ou de petites niches dans les murs : il s'agit tout simplement des étagères du bâtiment. Les chercheurs ont comparé ces fondations avec celles retrouvées sur le site d'Éphèse, célèbre cité grecque qui fut sous contrôle romain, en actuelle Turquie.

Avec 20 mètres de long et 9 de large, la bibliothèque abritait sans doute plusieurs milliers de rouleaux de textes, selon les archéologues. Il subsiste quelques morceaux du sol de la bibliothèque, mais ce sont surtout les fondations qui ont tenu le coup.

La bibliothèque romaine était sans doute dotée de deux étages de rouleaux, avec un panneau devant chaque étagère pour en décrire le contenu. Il est possible que des échelles aient été utilisées pour accéder aux alcôves supérieures, mais un étage en bois a également pu être présent, mais détruit par le temps, indiquent les archéologues.

Les spécialistes estiment que la hauteur du bâtiment aurait pu avoisiner les 7 à 9 mètres, en raison de l'épaisseur des fondations, même s'il reste difficile d'imaginer comment était agencée la bibliothèque.

À quelques mètres du bâtiment, l'emplacement d'une statue, sans doute Minerve, déesse du savoir et de la connaissance, mais aussi de la guerre...

La communauté protestante a investi 1 million € pour protéger les fondations, annonce le Kölner Stadt-Anzeiger, qui seront intégrées dans le temple à venir.