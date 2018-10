Des artistes aux territoires : comment initier une résidence d'auteur

JOURNÉE PROFESSIONNELLE – Jeudi 11 octobre 2018 à Thiers, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant organisent une rencontre autour des problématiques des résidences d’auteurs et d’artistes dans les territoires.





L’objectif de cete journée est de donner des clés de compréhension et la méthodologie d’un projet de résidence, de créer de l’interconnaissance entre les acteurs de la région.



Alors que de nombreux dispositifs existent pour soutenir les résidences, quel sens donner à ces dernières ? Comment mieux comprendre les enjeux et les attentes des partenaires pour élaborer un projet de résidence sur son territoire ? Pourquoi monter des résidences, et pourquoi s’y intéresser ? Comment accueillir un artiste/un auteur en résidence ? Quelles ressources consulter ?



Qui solliciter dans cette démarche ? Comment faire des résidences un véritable projet de territoire ? Coordinateurs de résidences, artistes et auteurs, habitants : comment trouver des enjeux, un langage et des intérêts communs ? Comment opérer un équilibre profitable à tous ? De nombreuses questions sur lesquelles cette journée tentera d’apporter un éclairage.



Cette journée s’adresse aux artistes et aux auteurs, ainsi qu’aux élu(e)s (maires, adjoint(e)s…), aux techniciens de collectivités territoriales et EPCI, et aux porteurs de projets culturels, en particulier des territoires ruraux.



Programme

► 9h00 Accueil café



► 9h30 Ouverture et présentation de la journée

Plénière interventions, échanges et table ronde :

Qu’est-ce qu’une résidence ? Quelles réalités recouvrent-elles ? Quels sont les principaux interlocuteurs pour mettre en place une résidence ?

Quels enjeux, questions, problématiques soulèvent les résidences dans les territoires ?

Entre éducation artistique et culturelle, création, animation et promotion du territoire, quel équilibre ?



► 13h00–14h30 Pause déjeuner - Repas sur réservation Participation de 15 €



► 14h30 > 1ers Ateliers simultanés : 1 au choix

Atelier 1 : Comment mettre en œuvre une résidence, pas à pas ? Quelles étapes essentielles ? Quelles questions se poser ? Quelles problématiques récurrentes ?

Atelier 2 : Comment faire de la résidence un projet de territoire ? Comment fédérer des acteurs transversaux et des habitants autour d’une démarche de résidence ? Comment monter et penser le comité de pilotage ?



► 15h45 > 2èmes Ateliers simultanés : 1 au choix Atelier 1 : Décryptage d’un appel à projets : comment rédiger un appel à projets ? Quels sont les éléments indispensables ? Quoi penser en amont ? Comment le diffuser ? Comment comprendre un appel à projets et comment y répondre ?

Atelier 2 : Penser l’après-résidence : comment valoriser la résidence et capitaliser ? Comment maintenir une dynamique sur le territoire une fois la résidence terminée ?



► 17h00 > Fin des travaux



