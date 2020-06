Des auteurs de la Renaissance de Harlem sur des timbres américains

Quatre figures du mouvement « Renaissance de Harlem » sont mises à l'honneur par l'USPS, disponibles dans les bureaux de poste américains et sur internet. Pour 55 cents, il sera possible de rendre un petit hommage à ses écrivains incontournables de la littérature américaine du XXe siècle.La Renaissance de Harlem, qui tire son nom du quartier new-yorkais, s'est déroulée dans les années 1920, au cœur d'une zone où se retrouve alors la population afro-américaine, repoussée loin du centre par le racisme et la ségrégation. Des dizaines d'artistes se croisent, auteurs, musiciens, peintres ou photographes, dans une émulation particulièrement fertile.Arturo Alfonso Schomburg, d'origine afro-latino-américaine, grand bibliophile, s'attacha à promouvoir et à faire reconnaitre les talents de la scène de Harlem : la bibliothèque publique de New York abrite désormais une collection à son nom, qui reste une des plus importantes en matière de littérature noire.Nella Larsen est notamment l'auteure de Passing, roman dans lequel elle évoque le stratagème d'une femme noire pour se faire passer pour blanche, et ainsi échapper à la ségrégation. Son œuvre tout entière traite des difficiles relations entre la société et l'apparence, lorsque celle-ci induit ou provoque la ségrégation.La poétesse Anne Spencer, également bibliothécaire, fut une importante militante des droits civiques, pour l'égalité, en particulier dans les domaines de l'éducation et de l'accès à la culture. Elle fut la première auteure afro-américaine à apparaitre au sein de la prestigieuse Norton Anthology of American Poet.Enfin, le philosophe et écrivain Alain Locke fut l'un des grands penseurs du mouvement de la Renaissance de Harlem, à l'origine d'une anthologie, The New Negro, qui comprend des textes de Countee Cullen, Langston Hughes ou encore Zora Neale Hurston.Les timbres ont été dessinés par Greg Breeding et Gary Kelley.via Hyperallergic