Des auteurs sourds et entendants réunis sur le plateau de La Grande Librairie

L’Œil et la main s’installe sur le plateau de La Grande Libraire, le programme littéraire de France 5 présenté par François Busnel, pour une émission spéciale animée par Sandrine Herman.Elle s’est entourée pour l’occasion d’auteurs sourds : écrivains, auteurs de BD, traducteurs ou encore poètes… Les sourds entretiennent souvent un rapport très délicat avec le français écrit. Pourtant, ils sont quelques-uns à avoir surmonté cette relation complexe en inventant diverses manières de coucher sur le papier, leur pensée, leur créativité…Quels sont leurs motivations, leurs moteurs, mais aussi leurs freins ? Quel est leur rapport du texte, aux mots, aux images ? Comment explorent-ils les ponts entre langues des signes et texte écrit ?Pour en parler, Sandrine Herman reçoit sur le plateau de La Grande Librairie, des auteurs sourds et entendants : Victor Abbou, sourd et sa fille Katia, entendante (Une clé sur le monde), Sandrine Allier-Guépin, sourde (Le manège du dimanche), Anne-Sarah Kertudo, entendante (Est-ce qu'on entend la mer à Paris ?), Levent Beskardes, poète sourd (Les mains fertiles).L’œil et la main est une collection documentaire qui ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants où s’échangent regards et points de vue sur le monde. C’est une émission bilingue français — langue des signes. A ce titre, elle s’adresse aux uns comme aux autres.L'émission sera diffusée le lundi 28 janvier 2019 à 10h15, puis rediffusée le samedi vers 23h30 après la case « Passages des arts ».