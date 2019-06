Des bâtiments aux projets collectifs, l'écologie au coeur des bibliothèques

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La 4e édition des IFLA Green Awards a couronné le projet de la bibliothèque municipale Daniel Guillard, à Cali, en Colombie, intitulé « Gaia — En mi biblioteca la tierra también es de todos » (« Gaia : dans ma bibliothèque, la terre est aussi pour tous »). Au programme : des animations destinées à tous, peu importe l'âge ou les capacités en matière de lecture, pour sensibiliser à la protection de la planète et à l'écologie.En tant que lieux de rencontres et d'échanges, les bibliothèques peuvent être au centre d'une éducation à l'écologie : acquérir de bons réflexes au quotidien, bien sûr, mais aussi améliorer son environnement. Rendre son voisinage plus écologique, tout en portant attention aux paramètres économiques et sociaux de sa communauté, voilà programme de la bibliothèque Daniel Guillard de Cali.5 autres projets ont été remarqués par le jury des IFLA Green Awards, en tant que sérieux concurrents. En Hongrie, la bibliothèque Sándor Petöfi de Kiskunfelegyha s'est fait remarquer pour ses nombreux projets, tournés vers les usagers et vers les bibliothécaires, pour améliorer le quotidien des citoyens, mais aussi le fonctionnement de l'établissement.En Irlande, la bibliothèque de l'université de Cork a invité les étudiants à s'engager à adopter une conduite plus écoresponsable, à travers une charte sur-mesure. Parce que la préservation de la planète et de l'environnement est un combat de chaque instant, le comportement dans la bibliothèque ne doit pas faire exception...Sur l'île de la Réunion, la bibliothèque de la ville de Saint-Joseph a été saluée pour son architecture, particulièrement bien adaptée à une météo tropicale. Celle-ci unit architecture traditionnelle et technologies modernes pour s'assurer que le bilan carbone de l'ensemble soit le plus bas possible.Šentvid, qui fait partie de la capitale Ljubljana, en Slovénie, a elle aussi une bibliothèque particulièrement engagée dans la création d'animations pour sensibiliser à la protection de l'environnement et concrétiser ces enseignements à travers différents projets. Enfin, l'Association des Bibliothèques de New York s'est vu féliciter pour son guide à l'attention des bibliothèques, qui propose bien sûr des pistes pour améliorer le bilan carbone des établissements de prêt...L'ensemble des lauréats et des projets salués est à retrouver à cette adresse