Des bibliothèques à la copie privée, la Sofia fête ses 20 ans

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Hôtel de Massa

Maison de la poésie

Salons Vénitiens du Musée des Arts Forains

Les célébrations du 20e anniversaire de la Sofia se dérouleront toute la journée, de 9 heures à 23 heures, dans trois lieux différents : l'hôtel de Massa, la Maison de la Poésie et les Salons Vénitiens du Musée des Arts Forains.Le programme de la journée est le suivant :AccueilLa Sofia : 20 ans au service du livre et de la lectureCette rencontre vise à dresser un bilan de l’activité de la société sur la perception de droits (droit de prêt/copie privée/livres indisponibles) et ses avancées sur le droit d’auteur.Table ronde bilan animée par Alain Absire.Anne-France d'Hauteville, Aurélie Laurière, Olivier Lhostis, Thierry MagnierFlâneries littéraires1. Flânerie « Au cœur du Paris occulte, magique et mystérieux » avec Bertrand Matot.2. Flânerie « Mystère » avec Dany Laferrière pour une traversée de Paris.3. Flânerie « Montparnasse, centre du monde », avec Olivier Renault.4. Flânerie « Sur les traces de George Simenon et du commissaire Maigret » avec Michel Carly.Cocktail networkingConcert illustré Cy X Julien LimonnePour cet anniversaire, et en collaboration avec le Lyon BD Festival, la Sofia vous offre une représentation unique du concert illustré « Cy X Julien Limonne ».Et dans 20 ans, l'avenir de la chaine du livre : quel rôle pour ses acteurs ?Rencontre qui vise à proposer des pistes de réflexion sur l'avenir de la chaine du livre et sur le rôle de ses différents acteurs dans les années à venir. Quelles seront les nouvelles formes de création, de diffusion et de promotion du livre ? La Sofia dans 20 ans, enjeux et prospective.Table ronde prospective animée par Arnaud Robert, avec Valentine Goby, Cécile Palusinski, Pascal Thuot, Frédéric Martin, Guillaume de la TailleRéinvestir nos imaginaires à travers le conte : joutes de conteurs.Les conteurs parleront de l’importance de raconter des histoires en illustrant leur propos et en rivalisant de récits édifiants ! Ils feront la démonstration de la sentence de leur illustre prédécesseur, La Fontaine : « Une morale nue apporte de l’ennui ; le conte fait passer le précepte avec Iui. »Pascal Fauliot, Patrick Fischmann, Henri Gougaud, Sylvie MomboLittérature & Musique hors les mursBenjamin Lacombe et Dani s’accorderont sur une composition inédite.Les inscriptions à la journée s'effectuent à cette adresse