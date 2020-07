Des bibliothèques de plage gratuites à Marseille

Sur son site le collectif Emaüs Pointe-Rouge se dit prêt à organiser un été « cultivobronzé ». À partir du jeudi 2 juillet, des membres de l’association approvisionneront des cabines de livres sur les plages de la Pointe-Rouge, du Prophète et des Catalans. Ces librairies éphémères sont mises à la disposition des habitants de la ville et des touristes pour encourager « la libre circulation de le la culture ».



Crédit photo : Michael Coghlan CC BY-SA 2.0

Le principe est simple : le vacancier devra se déplacer de sa serviette à la cabine, prendre un livre, retourner sur sa serviette pour le lire ou piquer du nez dessus, avant de revenir le reposer (une fois réveillé, c'est selon) au sein de la librairie de fortune. Se cultiver au son des vagues, et cela gratuitement représente un défi que beaucoup semblent prêts à relever.Emmaüs Pointe-Rouge n’en est pas à son coup d’essai puisque c’est la douzième année consécutive que l’association propose ses cabines sur les plages de Marseille… Et de souhaiter à tous et toutes « un bel été livresque ».