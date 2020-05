Des campagnes désertées : Alexandre Jardin et le maire Michel

Michel Fournier, dans le documentaire Le maire Michel (26 minutes), se bat corps et âme contre la désertification des campagnes. Antithèse du technocrate lointain, cet ambassadeur de la ruralité, élu en 2014, a réussi à doubler la population de sa commune.Pour le romancier Alexandre Jardin, qui en brosse un portrait sensible, l’homme montre la voie, en renonçant à tout savoir avant d’agir et en faisant valser ses certitudes. À travers ce portrait d’un maire atypique au rire contagieux, l’écrivain nous incite à modifier notre manière de penser.Le documentaire sera diffusé sur arte.tv à partir du 22 mai, et le 23 sur Arte, à minuit. C’est la seconde invitation qu’Alexandre Jardin saisit, dans le cadre de Square artiste . A retrouver, en attendant, ce reportage de France 3 sur la commune et son maire atypique.