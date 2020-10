Des classes du secondaire en bibliothèque : “Susciter des échanges est très difficile”

Déconstruire les représentations

L'accueil, un « moment de séduction »

Dresser un panorama des accueils de classes dans les bibliothèques, de manière qualitative et quantitative : tel était l'objectif de l'enquête menée par Stéphanie Kellner, dont les résultats sont publiés par l'association Lecture Jeunesse. Un moment « important » pour les enfants et adolescents, et qui représente pour certains leur seul contact avec l'établissement et son offre.326 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne, pour cette enquête, représentant à 74 % des bibliothèques municipales, puis des établissements intercommunaux et départementaux. Une bibliothèque municipale belge et une bibliothèque scolaire suisse ont également participé à l'enquête. Dans un deuxième temps, Stéphanie Kellner a mené plusieurs entretiens semi-directifs, d'environ une heure.Le panorama des accueils de classes est formel : les établissements de lecture publique accueillent majoritairement des élèves du primaire, « surreprésentées », souligne Stéphanie Kellner. « Certains établissements n'accueillent pas de classes du secondaire, parfois pour des raisons géographiques : il n'y a pas de collège ou de lycée à proximité. »57 % des bibliothèques répondantes accueillent plus de 20 classes de primaires sur un an, un chiffre qui descend à 6,5 % pour les classes de collège, sur une même période. Les établissements des villes qui abritent entre 5000 et 50.000 habitants accueillent le plus de classes, en raison de cette proximité avec les établissements scolaires, qui facilite considérablement l'accueil.Dans le secondaire, les classes de collèges sont le plus souvent accueillies, notamment celles de 6e et de 5e, quand les classes de lycées sont moins représentées. Les classes de lycées professionnels ou technologiques sont le plus souvent reçues.L'étude remarque plusieurs facteurs qui favorisent l'accueil en bibliothèques : outre la proximité, la présence d'un référent ado dans l'établissement est un facteur décisif, tout comme l'implication du professeur documentaliste. Or, les classes du secondaire sont le plus souvent accueillies de manière ponctuelle, sur une seule séance, à la demande du professeur (à 51 %, professeur de lettres ou de langues, suivi par l'art plastique, les SHS et l'histoire). Souvent, ces accueils du secondaire sont très limités dans le temps, en raison de la temporalité imposée aux professeurs dans les collèges et lycées.Si la présentation de l'établissement, de son offre et de ses espaces est un passage obligé pour les accueils de classes du primaire, « une idée de progression se dessine pour les accueils du secondaire ». Il s'agit notamment de « déconstruire les représentations du livre, de la bibliothèque, des institutions culturelles, mais aussi du métier de bibliothécaire », note Stéphanie Kellner.



L'accueil des classes dans les établissements de lecture publique ne signifie pas une traditionnelle séance de lecture à voix haute, le « passage obligé » en la matière. Les « trajectoires des bibliothécaires » permettent de relever une envie d'innovation au sein de la profession, en la matière, souligne Stéphanie Kellner.



Des prix littéraires, dans le cadre d'un partenariat, des rencontres avec des auteurs, une interaction qui fait intervenir des outils et supports numériques, de l'éducation aux médias ou encore des clubs et comités de lecture sont autant de manières d'accueillir une classe. Et, même au sein de la catégorie « lecture », l'innovation est présente, « peut-être plus, car on cherche à renouveler, proposer autre chose ».



Selon les bibliothécaires interrogés, les accueils de classe comme « moments de séduction » pour capter un public jeune fonctionnent, avec une partie des élèves qui reviennent dans les établissements, pour leur propre usage, parfois déconnecté de la scolarité.



« Dans l'accueil de classe, il s'agit de se positionner par rapport à l'établissement scolaire », relève Stéphanie Kellner, avec le souci de ne pas proposer dans la bibliothèque ce que l'on fait dans une salle de classe. Néanmoins, le dialogue avec l'enseignant est crucial, tout comme celui mené avec les élèves, autant en amont qu'en aval des accueils.



Le constat est unanime sur la réussite des accueils : « Lorsqu'il y a des échanges, c'est réussi », affirment les bibliothécaires, qui ajoutent que « susciter ces échanges est très difficile »...



L'enquête complète est disponible ci-dessous ou à cette adresse.







Photographie : illustration, médiathèque de Graulhet (charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0)