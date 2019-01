Des couvertures inédites pour les 20 ans de la saga Harry Potter

C'est l'artiste Levi Pinfold qui a conçu 4 nouvelles couvertures pour ce troisième opus, inspirées des quatre maisons de Poudlard : une couverture rouge pour Gryffondor, jaune pour Poufsouffle, bleu pour Serdaigle et vert pour Serpentard.L'édition Gryffondor comprend sur sa couverture un cerf, forme d'animagus de James Potter ; la scène où Harry Potter conjure son patronus ; et Hagrig, se promenant seul dans la forêt.La couverture pour la maison Poufsouffle contient elle, le célèbre Cedric Diggory ( capitaine et attrapeur de l'équipe de Quidditch de Poufsouffle) ; ainsi que les Détraqueurs.Pour la maison Serdaigle, la couverture inclut le professeur de divination Sybill Trelawney et les tours de la prison d'Azkaban.Enfin, la couverture de Serpentard comprend la forme d'animagus de Peter Pettigrow; la potion tue-loup; ainsi que Walden MacNair.Un élément reste néanmoins commun aux quatre couvertures: un chien noir au centre de l'ouvrage, forme d' Animagus de Sirius Black.Autre nouveauté, chaque couverture est accompagnée d’un animal sur la reliure représentant sa maison : un lion pour Gryffondor, un blaireau pour Poufsouffle, un aigle pour Serdaigle et un serpent pour Serpentard.Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le site de la maison Bloomsbury. Via Entertainment Weekly