Des dons d’ordinateurs pour que tous les élèves suivent les cours à distance

Depuis le 16 mars 2020, date de fermeture des écoles en France en réponse à la propagation du coronavirus, élèves, enseignants et parents essaient de se familiariser avec les cours à distance. Une solution temporaire qui demande aux foyers de disposer de matériel informatique. En Alsace, cette librairie solidaire a décidé de se mobiliser pour les familles qui n’en étaient pas équipées.



Depuis le début du confinement, la librairie LDE est mobilisée pour venir en aide aux enseignants avec PopLab , une plateforme offrant plus de 100.000 ressources pédagogiques. Toujours dans cette volonté de garantir la poursuite des enseignements par la bonne tenue des cours à distance, LDE a décidé cette fois-ci de soutenir les collégiens qui ne disposent d’aucun outil informatique à la maison.Pour ce faire, la librairie entend collecter le matériel essentiel à la continuité pédagogique et aux apprentissages pendant cette période de confinement.Dans un communiqué, LDE a annoncé que les Conseils départementaux d’Alsace avaient commencé ce jeudi 2 avril 2020 à distribuer 2900 tablettes aux familles de collégiens n’en disposant pas à domicile.En complément de cette dotation, la société LDE basée à Molsheim a décidé d’offrir aux deux Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 100 ordinateurs (écran-clavier-souris-unité centrale) prêts à l’emploi pour permettre à des collégiens de suivre les enseignements à distance.« Notre mission est d’accompagner les établissements scolaires » a tenu à souligner Frédéric Fritsch, Directeur de LDE. « Notre volonté est de faire réussir tous les élèves. »