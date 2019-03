Des éditeurs américains veulent publier le rapport sur Trump et la Russie

Donald Trump, en mars 2019 (Palácio do Planalto, CC BY 2.0)

Pas vu, pas lu, pas pris ?

Une publication facilitée

Dès l'annonce des conclusions du rapport par le ministre de la Justice, William Barr, le 25 mars dernier, Donald Trump s'est réjoui, évoquant une « disculpation complète et totale ». Mais les opposants, eux, restent circonspects, et demandent ni plus ni moins que la publication complète du rapport, pour lever toutes les zones d'ombre ou, au contraire, poser de nouvelles questions à Trump et son administration.Report on the Investigation into Russian Interference in the 2019 Presidential Election n'est peut-être pas le titre le plus vendeur pour un livre, mais trois éditeurs américains, pas moins, sont déjà prêts à publier l'intégralité du rapport, si le ministère de la Justice américain décide de le rendre public, ou y est contraint.Melville House, Scribner et Skyhorse ont ainsi mis en ligne des versions provisoires de la présentation du rapport, dans l'optique de le commercialiser en version complète. « Ce rapport est l'un des plus importants à être publié par le gouvernement américain depuis les enquêtes sur le 11 septembre », assure Tony Lyons, éditeur chez Skyhorse, au magazine Vox Devant l'importance du document et la teneur des éléments qu'il pourrait révéler, les éditeurs cherchent à lui donner le plus de visibilité possible. La maison d'édition Melville House avait déjà choisi de publier un rapport américain sur le dérèglement climatique , considérant que l'administration Trump avait tout fait pour le passer sous silence au moment de sa diffusion officielle.Dans les faits, les rapports publics présentent d'autres avantages : ils sont libres de droits, ce qui signifie que les frais de publication ne sont pas vraiment élevés. En ajoutant une préface, une postface ou une rapide analyse, les éditeurs assurent un minimum de travail autour du texte, déjà mis en forme et prêt à être rendu public.Ces rapports sont aussi au centre du débat et des discussions médiatiques pendant quelques jours, ce qui peut assurer une publicité sans trop d'efforts. Et, s'ils sont tous accessibles gratuitement en ligne, les éditeurs assurent que la possibilité d'en publier des exemplaires imprimés leur assure une visibilité et un lectorat bien plus larges. La pratique n'est pas vraiment commune en France, même si les éditions Stock ont récemment publié le rapport d'Erik Orsenna et Noël Corbin consacré aux bibliothèques françaises Selon Dennis Johnson, éditeur chez Melville House, publier des rapports pourtant publics relèverait même d'un acte contre la censure et la maitrise de l'information par les gouvernements : « Ils ne veulent pas que vous les lisiez », tranche-t-il.Les projets de publication du rapport Mueller tomberont toutefois tous à l'eau si le ministère de la Justice américain décide de ne pas publier l'intégralité du document...