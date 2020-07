Des histoires inédites de Terry Pratchett publiées

Crédit photo : The Time-travelling Caveman - Peguin Books UK

Avant même la publication de son premier roman The Carpet People, en 1971, alors qu’il n’avait que 23 ans, Terry Pratchett écrivait déjà des histoires. Après avoir quitté l’école à 17 ans, le futur auteur à succès travaille au Bucks Free Press et produit une chronique hebdomadaire pour le « cercle des enfants ».Les éditions des journaux contenant ces histoires sont devenues des objets de collection et se vendent pour des centaines de livres en ligne. Malgré ce succès, beaucoup de ces histoires imprimées dans les années 60 et au début des années 70 n’ont jamais eu le droit à une publication en bonne et due forme.En 2014 une première collection de contes est rassemblée au sein de Dragons at Crumbling Castle (ed. Penguin books), mais c’est seulement 6 ans plus tard que les deux éditeurs de livres pour enfants, Ruth Knowles et Tom Rawlinso, apprennent l’existence de ces autres écrits de jeunesse de l’auteur. La publication de The Time-travelling Caveman vient compléter l’œuvre de Pratchett qui compte déjà plus de 65 millions d’exemplaires vendus dans le monde.« Après les avoir lus, nous savions que nous devions créer un dernier livre. Il est tout à fait approprié que certaines des premières histoires qu’il a écrites soient dans la dernière collection qu’il ait publiée », ont déclaré Knowles et Rawlinson dans un communiqué.Et d’ajouter : « Il y a tellement de choses dans ces histoires qui vous montrent les prémisses d’une idée qui pourrait devenir un roman à part entière de Terry Pratchett, et tellement d’humour, que nous savons que les enfants vont adorer. C’est ce qui rend les histoires si spéciales — elles s’adressent aux enfants et aux adultes, aux enfants qui veulent être adultes et aux adultes qui sont encore vraiment des enfants. C’est exactement à qui devrait servir un livre de Terry Pratchett. »Au programme une fusée à vapeur qui voyage jusqu’à Mars ou encore la découverte par un berger gallois du lieu de repos du roi Arthur.Via The Guardian