Des histoires inédites en France de CS Lewis, doucement terrifiantes

Outre notamment sa fameuse Trilogie cosmique, six de ces pièces sont parvenues aux éditions Antigone14, six pièces pour la première fois rassemblées, présentées et traduites dans un volume à paraître le 13 novembre prochain.Six textes où, des étranges brumes de la campagne anglaise (« L'homme qui n'avait jamais vu ») aux froides terreurs lunaires (« Des formes dans l'inconnu »), du monde vu par une femme (« Au pays de pacotille ») à la version interstellaire du repos du guerrier (« Des anges en mission »), des sauvages temps innommés de « La Tour noire » aux antiques et non moins sauvages tourbillons de flammes de « Dix ans après », rêve, cauchemar et réalité se forment et se déforment en autant de mondes fantastiques, ironiques, terrifiants.Six textes, dont deux importants fragments de romans inachevés, pour plonger un peu plus encore dans l'imaginaire foisonnant d'un des maitres de la science-fiction et de la fantasy du XXe siècle.[à paraître 13/11] C.S. Lewis, trad. Bertrand Augier – La tour noire et autres histoires – Antigone14 – 9782372330466 – 16 €