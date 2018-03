Des illustrations mêlant calligraphie persane, comic books et pop culture

L’artiste anglo-iranien, Jason Noushin, intègre la calligraphie de son pays d’origine dans son oeuvre, symbolique des deux inspirations qui la traversent. Écriture iranienne, collages, dessins de comic books ou encore pop culture s’y mélangent.

Jason Noushin, You Can Hit Me a Thousand Times, 2017





« Revenant à la langue de sa maison d’enfance, Noushin intègre la calligraphie persane dans plusieurs de ses peintures et sculptures » expliquait l’exposition – hélas terminée – de l’oeuvre de l’artiste à la Susan Eley Fine Art Gallery, à New York.

« Des translittérations poétiques écrites en farsi par des grands écrivains britanniques tels que Keats, Hawthorne et Shelley, sont dessinées à travers ses toiles et reflètent une réconciliation des cultures qui l’ont façonné. »

Dans une interview, l'artiste précise que, pendant une dizaine d’années, il collectionne et vend des livres anciens. Or, un faible pourcentage d’ouvrage reste invendable, en raison de leur état. Il a commencé à recycler les pages de ces vieux livres pour créer des dessins à l’encre ou encore des collages de bande dessinée.



< >



« La calligraphie persane est une belle forme d'art. Bien que ce soit le même alphabet que les Arabes utilisent, les Iraniens ont perfectionné et maîtrisé cette forme d'art. La calligraphie est extrêmement polyvalente et j'expérimente avec ses possibilités illimitées comme une extension des dessins au trait » raconte-t-il.



Peintures, sculptures, collages et dessins, l’oeuvre de Jason Noushin est complète. Ce dernier quitte l’Iran à l’âge de 13 ans, mais n’oublie jamais son pays d’origine.



« De façon évidente, l'influence de la pop culture et de la calligraphie persane traditionnelle sont en contradiction, mais leur impact visuel combiné est harmonieux. C'est stylistique, c'est décoratif, c'est passionnant et engageant en même temps. Être iranien, avec toute la richesse de sa culture et de sa langue, est présent dans ma vie quotidienne. C'est qui je suis, peu importe où je vis » conclut-il.

Via Global Voices