Des lectures, de la Culture et compagnie : une radio pour les patients et les soignants

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Culture et compagnie est une webradio constituée de programmes de France Culture particulièrement choisis et assemblés pour accompagner les personnes malades contraintes à un certain isolement. Initiée à l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, Culture et compagnie, la web radio de France Culture pour l’AP-HP est disponible sur franceculture.fr depuis le 6 avril.Cette webradio devient donc accessible à tous, y compris aux personnes confinées chez elles, qui souhaitent s'évader à l'aide d'une voix, d'un programme. Elles retrouveront une sélection de plus d’une trentaine d’heures d’émissions, destinées à être renouvelées chaque semaine : « un continuum de voix, de sources de calme, de réconfort, d’inspiration et d’imagination », promet la radio publique.« Pour les patients hospitalisés, la question de l’isolement a vite émergé comme une dimension essentielle de cette crise sanitaire. Les soignants, privés aussi de la présence des familles auprès des patients, deviennent alors passeurs de mots, et il nous fallait inventer de nouvelles formes de liens », explique Michèle Levy-Soussan, responsable de l'unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière-AP-HP.Au sein des programmes proposés, notons la forte présence des lectures à voix haute, décidément devenues indispensables en cette période : Notre-Dame de Paris (fragments) lecture par Charles Berling, L’officier noir, de Joseph Conrad, lu par Grégoire Monsaigeon,Ylla et La corne de brume, de Ray Bradbury, lu par Élodie Huber et Hervé Pierre de la Comédie-Française, La marquise d’O de Kleist, ou encore, dans la collection « Voix de femmes », Thérèse mon amour, de Julia Kristeva, lu par Isabelle Huppert...On pourra aussi écouter des fictions, notamment L’amie prodigieuse, tirée du roman d'Elena Ferrante, et des entretiens avec des écrivains, comme Amélie Nothomb ou Pierre Rabhi...La webradio s'écoute à cette adresse