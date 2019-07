Des librairies ambulantes pour aller à la rencontre des lecteurs

La Tintinnambulante

Alice Rüest est libraire depuis 2 ans à Lyon. À la fin de l’été, elle compte retourner vivre dans sa région natale en Côtes-d’Armor, à Plouasne, et d’y installer sa librairie mobile. Son objectif est de sillonner les marchés, au volant d’un camion et d’apporter des livres ou il n’y en a pas, notamment dans les communes dépourvues de librairie.Elle explique à Ouest France : « Je voudrais un camion librairie qui passe dans les villages, pour enfin avoir accès à un choix, du conseil et de l’humain. La Mécanique des Mots sera présente sur une dizaine de marchés et présentera environ 3200 ouvrages en stock et 750.000 autres commandables. »Alice Rüest a mis en place un financement participatif pour concrétiser son projet : « Le projet coûte dans sa totalité 45.000 €. Avec les 5.000 € de financement participatif, nous pallions les lignes non éligibles aux financements des subventionneurs et des banques, en particulier le camion pour les premiers, et le stock et le logiciel dédié à la librairie pour les seconds. Avec 4000 €, nous pouvons financer une partie du stock de départ et une partie du camion. Avec 5000 €, la remorque peut être incluse. »Les livres seront des ouvrages neufs, vendus au même prix qu'en librairie classique. La Mécanique des Mots va travailler en partenariat avec l’association l’Accéleratrice de Particule, basée à Saint-André-des-Eaux, qui souhaite développer et conserver le lien social et culturel en milieu rural.Dans le même sillon, Marion Maillet une Vendômoise, a décidé il y a un an de lancer sa librairie ambulante dans le Loir-et-Cher, la Tintinnambulante. Grâce à un financement participatif, la Tintinnambulante sera, sous peu, officiellement sur les routes.Dans un premier temps, Marion Maillet compte se rendre trois fois par semaine sur les marchés, et participer à des fêtes de village. Par la suite, la librairie mobile devrait s’installer tous les mercredis matins sur le marché de Oucques, les mercredis soirs sur le marché de Vendôme, ou les samedis matins au marché de Montoire.Cette dernière sera principalement axée sur la littérature jeunesse. Elle fournira des albums pour les plus petits et des romans Young Adulte.Il y aura également « des jeux de société pour les enfants et les adultes, et de la carterie ». Elle explique à Vibration : « Moi j'aurai une table de présentation à l’extérieur avec des livres et thématiques choisis. Et les gens rentrent dans le camion, c’est ça le but, puisqu’à l’intérieur, il y aura des rayonnages avec plus de 500 livres. »Marion Maillet ajoute : « Le but est de créer un rendez-vous hebdomadaire, pour que les clients puissent me rencontrer et avoir de véritables conseils. »