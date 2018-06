Des livres et des hommes : les librairies célèbrent cette belle union

Ce weekend se tenait la troisième édition de la journée des librairies indépendantes. Organisée par la coopérative canadienne Les libraires, cette manifestation était l’occasion d’ouvrir les yeux des lecteurs sur le fonctionnement du marché du livre québécois.

Mais aussi de leur rappeler la place essentielle des établissements indépendants comme lieux de culture en faveur d'une diversité et d'un dynamisme littéraire. Et puis, si l’on prête de plus en plus d'attention à la provenance de ce que l’on mange, pourquoi ne pas consommer localement pour ce qu’on lit ?

Pour célébrer cette journée, les libraires avaient organisé des activités créatives et ludiques, des rencontres d’auteurs, des débats et discussions et même des barbecues littéraires. À travers cela, ils mettaient une nouvelle fois en avant l’importance de la relation humaine privilégiée et de la proximité établie entre le libraire et ses clients, propre à ces établissements.

Radio Canada rapporte le témoignage de Marianne Côté, propriétaire de la Galerie du livre de Val-d'Or, libraire depuis 40 ans : « On connaît le goût de nos lecteurs, on appelle même à l'occasion quelques clients pour leur dire qu’on a un nouveau Marc Lévy. Être indépendant, c'est d'être petit et près de nos clients. »

Mettre en avant la diversité, porter une attention particulière aux jeunes lecteurs, la mission de chacun des établissements est différente. Chaque décision est un pari, comme le concède Nicole Fortin, propriétaire de la Librairie du Nord, à La Sarre : « On essaie d'être à l'écoute des gens, d'être sensible à ce qu'ils vivent. Pour être libraire, il faut être un peu fou, parce qu'on ne peut pas calculer monétairement tout ce qu'on fait. »