Des livres Fox News bientôt en librairie ?

Une nouvelle stratégie ?

Crédit photo : mroach CC BY-SA 2.0

Après avoir accueilli nombre d’auteurs conservateurs sur ses plateaux, la chaine d’info en continu se lance elle-même dans l’aventure éditoriale. Pour l’instant, l’accord avec Harper Collins comprend la publication de trois ouvrages dont deux sont déjà en cours de préparation.Pete Hegseth, coanimateur de « FOX & Friends » aurait ainsi fini de rédiger Modern Warriors : Real Stories from Real Heroes, qui sortira le 24 novembre pour présenter « certains des vétérans les plus décorés du pays qui partageront leurs histoires de guerre, leurs moments de combat, leurs réflexions sur le moral militaire aujourd’hui et le sens de leur service ».Shannon Bream, présentatrice de « FOX News Night » travaillerai de son côté sur un manuscrit retraçant la vie des femmes dans la Bible : « comment leur sororité contribué à façonner la foi chrétienne telle que nous la connaissons aujourd’hui. »L’armée et la religion sont donc pour l’instant au programme, une orientation politique qui ne détonne pas avec les antécédents de la chaine. L’ouvrage de Bream accompagnera même un nouveau programme au sein de la grille FOX Nation. Comme le souligne Publisher Weekly , les employés de Fox restent cependant libres de signer avec d’autres maisons, c’est par exemple le cas de l’animateur Sean Hannity qui publiera cet automne Live Free or Die chez Simon & Schuster.Pour Brian Murray, le PDG de Harper Collins « l’influence et les capacités marketing » de Fox combinés aux « capacités de distribution et de publication » de la maison serait une « combinaison gagnante ». L’accord entre la chaine et l’éditeur a d’ailleurs sans doute été facilité par le fait qu’ils appartiennent au même groupe, News Corp détenu par le milliardaire Rupert Murdoch.Ce nouveau lien entre l’édition et la chaine conservatrice détonne avec les récentes décisions de certains pontes du parti républicain. En juillet dernier, Donald Trump Jr choisissait de publier son nouvel ouvrage Liberal Privilege sans l’aide d’éditeur traditionnel . Malgré une offre de la maison Center Street, le fils du président avait préféré sortir des sentiers battus et se consacrer lui-même auteur antisystème.Ce choix était rendu possible par la capacité de Jr de se reposer sa propre plateforme de commercialisation, et sur des promesses d’achat de tout le clan républicain. Les médias conservateurs, Fox News en tête développant leur propre écosystème médiatique de promotion, les services publicitaires d’une grande maison devenaient de fait moins nécessaires.Le fait que la chaine en continu, qui touche en moyenne 90,2 millions de ménages américains, choisisse de revenir à un mode d’édition plus traditionnel marque ainsi un tournant. « Nous sommes ravis de nous associer à HarperCollins, en utilisant la richesse de nos programmes, pour encore améliorer l’expérience du public », conclut Suzanne Scott, PDG de Fox News Media.