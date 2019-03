Des livres illisibles : mettez-vous dans la peau d'une personne illettrée, un instant

L'association a été fondée il y a de cela 43 ans, en 1975. Elle est aujourd'hui dirigée Liz Smith, une chroniqueuse du New York Post, avec l'aide de ses deux grands partenaires : le créateur de mode Arnold Scaasi et son directeur de publication Parker Ladd. Depuis sa création, Literacy Partners a aidé plus de 27.000 étudiants à apprendre à lire.La campagne Unreadable Books a été lancée lors du gala annuel de l'association, le 13 mars 2019, à Cipriani Wall Street. Cette opération, qui ouvrait sa deuxième édition, a été mise au point pour fournir aux amateurs de livres un exemple graphique de ce que peut ressentir une personne illettrée face à une oeuvre. La collection a revisité pour le moment 12 livres considérés comme des best-sellers, en mélangeant les mots et les lettres pour les rendre illisibles.Par exemple, The Hate U Give d'Angie Thomas devient « Het Ahet U Evig », le Da Vinci Code de Dan Brown se transforme en « The Ad Viicn Oced », et ainsi de suite.« Il est extrêmement difficile pour les personnes qui savent lire d'imaginer ce que c'est que de ne pas comprendre les informations écrites, même élémentaires, comme les contrats de location, les documents juridiques et les instructions médicales », a déclaré Anthony Tassi, le directeur général de Literacy Partners.« Avec Unreadable Books, nous espérons rencontrer des passionnés de lecture afin de les inciter à soutenir leurs compatriotes new-yorkais qui essaient d’apprendre [à lire]. Nous sommes honorés d’avoir le soutien de 12 auteurs exceptionnels pour le lancement de cette année. »Tous les livres illisibles ont été exposés le lundi 18 mars, dans les librairies McNally Jackson à Brooklyn et Mysterious Books à Manhattan. Voici la liste complète des ouvrages exposés :The Hate U Give de Angie ThomasFruit of The Drunken Tree de Ingrid Roja ContrerasDa Vinci Code de Dan BrownAn American Marriage de Tayari JonesChaos de Patricia CornwellLa Guerre des Rose de Warren AdlerLa Splendeur de Cavendon Hall de Barbara Taylor BradfordNo One Can Pronounce My Name de Rakesh SatyalThis Chair Rocks de Ashton ApplewhiteThe Undesirables de Mark IsaacsLa Chute des Géants de Ken FollettPeople Like Us de Sayu BhojwaniDes informations au dos de chaque œuvre expliquent comment soutenir la mission de Literacy Partners. L'association aide en priorité des familles ayant un faible revenu ou des migrants de la ville de New York. Les bénévoles offrent des cours gratuits pour leur permettre d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour réussir dans la vie quotidienne.Le programme préconise également un soutien parental pour aider chaque mère et chaque père à stimuler la lecture précoce de leur enfant et le préparer à son entrée à l'école.via Business Wire