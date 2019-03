Des livres négationnistes illégaux sont en vente sur Amazon

Nick Youngson - CC BY-SA 3.0



Le négationnisme est défini comme un déni des faits historiques et ce malgré la présence de preuves flagrantes rapportées par les historiens, généralement à des fins politiques ou racistes. Le terme est utilisé pour la première fois en 1987, par l'historien Henry Rousso, pour dénoncer la dénégation du génocide des Juifs par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.



Par la suite, le terme a également été utilisé pour dénoncer la contestation ou la minimisation des crimes contre l'humanité condamnés par le tribunal de Nuremberg, le génocide arménien, le massacre de Nankin ou encore le génocide au Rwanda.



Tout débute le 21 janvier 2019. En flânant numériquement sur le site d'Amazon, Stéphanie Courouble-Sharetombe nez-à-nez sur l'auteur suisse Jürgen Graf et son oeuvre L’Holocauste au scanner. Connu pour être un militant négationniste confirmé, son livre serait « interdit de circulation, de distribution et de mise en vente sur l’ensemble du territoire français » d'après la chercheuse, qui a relevé un arrêté du 19 décembre 1994 en guise de preuve.Bien que les oeuvres considérées comme négationnistes ne soient plus présentes dans nos librairies, elles profitent des vitrines en ligne telles que Amazon pour continuer à prospérer. Une méthode jugée « inadmissible » par la spécialiste.La jeune femme envoie alors une lettre à Amazon France pour que l'ouvrage soit retiré du site. Le lendemain, la réponse est positive : l’ouvrage de Graf est indisponible à la vente. Dans la foulée, la chercheuse recensed'autres ouvrages négationnistes sur la plateforme du géant en ligne.« Ils m’ont dit qu’ils l’étudiaient », explique-t-elle à Street Press . Cependant, un grand nombre des livres négationnistes listés par Stéphanie Courouble-Shar sont encore disponibles à l'achat du site de Jeff Bezos. Parmi eux, nous relevons les écrits complets de Robert Faurisson.