Des livres pour lutter contre le sexisme en littérature jeunesse

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, La mare aux mots, un blog consacré à la littérature jeunesse, propose un webzine à télécharger sur le thème de l'antisexisme. Ce dernier présente, entre autres, une sélection de 80 ouvrages non sexistes.







La question du sexisme, des clichés de genre dans la littérature jeunesse est une préoccupation grandissante, en témoigne la polémique autour de l'ouvrage On a chopé la puberté et les réactions à la tribune de son illustratrice, Anne Guillard, publiée dans nos colonnes.

Le blog La mare aux mots, a déjà publié quelques chroniques de livres combattant les clichés, permettant de réfléchir aux représentations de genre dans la littérature jeunesse. Le 8 mars est un bon prétexte pour recenser ces ouvrages et proposer une interview avec une chercheuse, Nelly Chabrol-Gagne.

Cette dernière, spécialisée dans les questions de littérature jeunesse et genre féminin, explique ce qu'est le sexisme et pourquoi il est important de combattre idées reçues et clichés. Enfin, le webzine propose quelques liens pour prolonger cette réflexion.