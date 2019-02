Des livres pour tous : de nouvelles aides pour les bibliothèques en France

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Ouvrir plus, ouvrir mieux

Le ministère voit double

Médiation, acquisition, formation

• les acquisitions de collections documentaires, dont les formats relevant de l’édition adaptée ;

• les actions de médiation et de valorisation des fonds ;

• l’achat d’outils de lecture ;

• les coûts de formation et de sensibilisation du personnel pour les bibliothèques d’établissements pénitentiaires ou hospitaliers.

Que l’on parle de personnes souffrant de handicap, hospitalisées, ou de détenus, l’accès au livre, comme le soulignait le rapport, passe par une amélioration de l’offre. Le conseil d’administration du CNL avait adopté le 29 novembre dernier une réforme du dispositif d’aides au bibliothèques allant dans ce sens.La « Subvention au développement de la lecture », nomenclature qui remplace « Subvention pour la diffusion du livre en bibliothèque », entend répondre aux différentes propositions du rapport Orsenna. « Ainsi, l’aide au développement se concentre sur des projets à destination des publics empêchés, définis comme personnes en situation de handicap, sous main de justice, hospitalisées ou en perte d’autonomie », indique le CNL.Révisant son dispositif d’aides, le Centre se veut en cohérence avec le Plan bibliothèque et la perspective récemment rappelée par le ministre de la Culture d’ouvrir plus et mieux Dans cette perspective, Franck Riester avait fait part de sa volonté d’aider les bibliothèques à se numériser « plus largement et plus rapidement ». Mais également d'en faire des espaces « d’aide aux devoirs, de formation professionnelle, de soutien au retour à l’emploi ; des lieux d’inclusion, accessibles à tous, et en particulier aux personnes en situation de handicap ».Initialement, le projet de réforme introduit par le CNL devait également porter sur tout projet innovant dans les établissements de prêt. Cependant, le ministère de la Culture était intervenu, pour restreindre le périmètre d’action – jugeant qu’il y aurait un possible doublon avec le Plan bibliothèque. La Gazette des communes l’évoquait : la rue de Valois avait demandé expressément au Centre de revoir sa copie. Les pistes choisies initialement auraient été redondantes avec les orientations que Françoise Nyssen, alors locataire, avait établies. C’est qu’outre le volet innovation, le CNL avait en effet pour perspective de toucher les personnes socialement, culturellement, mais également géographiquement éloignées de la lecture, pointaient nos confrères.Le Centre se trouverait donc dans une année charnière, contraint d’attendre 2020 pour appliquer le second volet de son programme, concernant les projets innovants. Dans tous les cas, la réforme impulsée souhaite financer l’équipement en livres et la formation dans les centres de loisirs. Une manière bienvenue de s’assurer que la lecture prenne toute sa place en ces lieux.Globalement, l’approche adoptée se focalise sur l’acquisition et la médiation des fonds. Les projets qui pourront bénéficier de cette aide doivent représente plus de 2000 € d’investissement. Il exclut en revanche les bibliothèques universitaires, scolaires, se centrant sur les bibliothèques du réseau de lecture publique et les associations œuvrant principalement en faveur de l’accès au livre et à la lecture des publics empêchés.L’intervention du CNL concernera doncLes aides disponibles vont de 30 à 70 % des besoins exprimés dans une limite de 50.000 € par projet. Les dépôts pourront s’effectuer avant le 3 avril et le 19 juin, pour des passages en commission en mai et septembre de cette année.Parmi les recommandations que l’Académicien avait formulées, pour garantir le droit à la lecture, l’une d’entre elles portait spécifiquement sur les détenus en prison. Il suggérait notamment de développer « les partenariats avec les bibliothèques et en garantissant aux associations intervenant dans le secteur les moyens d’assurer leurs missions. L’objectif est que chaque prison ait un partenariat avec une bibliothèque, notamment les bibliothèques départementales. »