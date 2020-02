Des livres prêtés en hôpitaux aux malades atteints par le coronavirus

pixabay licence



Wuhan est le centre malheureux de l’épidémie coronavirus, COVID-19 : épicentre, certes, mais soucieux d’apporter un soutien spirituel aux patients. Tous les hôpitaux temporaires de la ville sont ainsi pourvus de ces bibliothèques – 12 en tout et six autres sont encore à venir, indique le ministère de la Culture et du Tourisme de Hubei.La région fait par ailleurs face à une pénurie de lits, et une douzaine d’établissements temporaires — anciens centres sportifs ou centres de congrès et parc d’exposition ont alors été reconvertis. De quoi fournir quelque 20.000 lits supplémentaires, où ne sont cependant traités que les cas bénins.La province a participé à la construction de 8 de ces bibliothèques, et fourni plus de 5000 ouvrages pour les pourvoir. On y retrouve des ouvrages de sciences, sur la santé, la psychologie ou encore la littérature classique.Liu Weicheng, conservateur provincial estime que ces ouvrages sélectionnés avec soin serviront à apaiser l’esprit des patients admis. « La connaissance, une forte volonté et un état d’esprit positifs sont également primordiaux dans la lutte contre le virus », poursuit-il auprès de Xinhuanet.Son idée de bibliothèques est d’ailleurs venue d’une vidéo, devenue virale, d’une personne atteinte par le virus, en train de lire dans un hôpital.En parallèle, une version numérique avec 80.000 titres est également disponible sur la toile, dont la promotion est assurée auprès des familles placées en quarantaine. De la sorte, tous les établissements de santé peuvent disposer également d'une offre.De même, une collection de 60 titres intitulée La Bibliothèque de la guerre épidémique a été mise gratuitement en ligne, à travers tout le pays. Des ebooks sur la prévention des risques et des ouvrages de vulgarisation scientifique à destination des enfants sont à découvrir.