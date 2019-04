Des “livres vivants” à découvrir dans les Bibliothèques de Paris, en avril

Parmi les rendez-vous attendus de ces coopératives, ActuaLitté vous propose de découvrir l'activité « La Bibliothèque ». Il suffira de vous rendre dans plusieurs bibliothèques de la Ville de Paris, tout au long du mois d'avril, afin d'écouter et découvrir le récit d’un livre vivant.Vous choisirez le livre à l’entrée de chaque bibliothèque, et ce parmi un catalogue constitué par tous les participants de ce projet. L'activité « La Bibliothèque » se concentre sur les rencontres et l’idée de partage du savoir.Fanny de Chaillé travaille activement avec un groupe de volontaires afin que ses membres deviennent « des livres et soient consultées par le public ». Le contenu de chaque ouvrage apparaît au fur et à mesure des rencontres : il s’agit généralement d'un point de vue d’une personne sur un sujet, un thème ou bien une histoire.Voici la liste des bibliothèques ayant accepté d'accueillir le projet, ainsi que leurs dates et horaires de participation :Samedi 6 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Place des Fêtes (19e)Samedi 6 avril de 15h à 18h, Bibliothèque Centre Pompidou (4e)Mercredi 10 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Couronnes (20e)Vendredi 12 avril de 14h à 17h, Bibliothèque François Villon (10e)Samedi 13 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Place des Fêtes (19e)Mercredi 17 avril de 14h à 17h, Bibliothèque François Villon (10e)Mercredi 17 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Couronnes (20e)Vendredi 19 avril de 16h à 19h, Bibliothèque Centre Pompidou (4e)Parmi les autres projets proposés dans le cadre des « coopératives artistiques », vous pourrez retrouver « poème-monument ». Cet atelier sera disponible du mardi 23 au vendredi 26 avril et sera ouvert aux enfants entre 8 et 12 ans. Ils auront l'occasion de lire de la poésie et de fabriquer des objets issus des textes qu'ils auront appréciés.Avant cela, il sera possible d'assister à deux soirées « Before » les vendredis 5 et 19 avril pour profiter du Karaokurt, un karaoké réalisé à partir de l’oeuvre de Kurt Schwitters, ou le voyage d’Hiver, une performance de Fanny de Chaillé à partir d’un texte de Georges Perec.Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de la maison des Métallos