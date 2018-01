Des manuscrits de Stephen King détruits par une inondation

Gerald Winters est dévasté, à l'image de sa librairie et de sa collection de livres rares et de manuscrits, principalement signés par Stephen King. Son commerce, Gerald Winters & Son Rare Books, à Bangor, dans le Maine, a été inondé le 16 janvier dernier. L'intégralité de sa collection, ou presque, temporairement stockée au rez-de-chaussée, a été abîmée par les eaux.

(photo d'illustration, Jewish Women's Archive, CC BY 2.0)





Lorsqu'il s'installe à Bangor, dans le Maine, Gerald Winters a un projet fou en tête : ouvrir une librairie de livres rares spécialisée en... Stephen King ! Grand amateur du maître de l'horreur, Winters a amassé un nombre d'éditions originales dédicacées et de manuscrits originaux plus qu'impressionnant. La preuve, même King connaît sa librairie et son projet, et lui envoie une carte de Noël dédicacée...







Malgré tout, l'année a très mal commencé pour le libraire : le mardi 16 janvier au matin, après la rupture d'une canalisation, le rez-de-chaussée de sa boutique se retrouve rapidement inondé. Winters stockait dans le magasin quelques-unes de ses pièces, pour les présenter au public, mais avait également déplacé une bonne partie de son inventaire, exceptionnellement, au rez-de-chaussée.

La liste des dégâts est affligeante : sept manuscrits originaux de Stephen King, dont Maximum Overdrive, la nouvelle La Cadillac de Dolan ou Les Yeux du dragon, ont été détruits, mais aussi une douzaine de premières éditions de ses romans. Ce sont près de 2000 ouvrages qui auraient été touchés par l'inondation, selon les premières estimations du libraire. « Tout ça ne se remplace pas », constate-t-il, désabusé, auprès du Bangor Daily News.

Seuls 10 % de son inventaire, qui contient également des éditions originales et dédicacées d'œuvres de JRR Tolkien et George R.R. Martin, auraient survécu à l'irruption des flots dans sa librairie.