Des mesures d'aide “chaotiques et inadaptées” pour les créateurs

Agir maintenant

crédit photo : pure_nutter CC BY SA 2.0

« Nous sommes le secteur de la création : sans nous, pas de livres, ni de librairies, ni de bibliothèques ; pas d’expositions, ni de musées, de centres d’art, de galeries ; pas de films, pas de séries, ni de cinémas ; pas de spectacles, pas de festivals, pas d’affiches, pas de programmes... »La pétition, qui a enregistré à date plus de 2000 signatures, revient sur le caractère essentiel des créateurs, qui se situent à la marge de la création. Ces peintres, écrivains, illustrateurs, plasticiens, graphistes, scénaristes, photographes, vidéastes, auteurs de bande dessinée, scénographes, compositeurs... se retrouvent rarement sur le devant de la scène et seraient donc très peu écoutés.La crise sanitaire aurait encore aggravé la situation avec des mesures « chaotiques et inadaptées » prises sans consultation des principaux concernés. Le texte dénonce des fonds d’aide éparpillés et incohérents, une protection sociale aux carences saillantes et interpelle sur l’hypocrisie des discours publics : « Nous sommes près de 300 000 à évoluer à la marge de secteurs qui nous considèrent immanquablement comme la variable d’ajustement de leur bonne fortune. Et pourtant ici et là on prétend et on affirme à grand renfort médiatique vouloir nous soutenir ou même, nous remettre au centre... »Pour répondre à la crise, le collectif propose une série de mesures simples, déjà exposées au début de la crise sanitaire :• Un accès effectif de tous les artistes-auteurs et toutes artistes-autrices au fonds de solidarité, et un maintien de celui-ci jusqu’au premier trimestre 2021.• Des aides réellement complémentaires et subsidiaires, donc cumulables avec le fonds de solidarité, adaptées et garantissant des critères harmonisés et un traitement transparent des demandes.• L’institution d’une véritable caisse de sécurité sociale pour les artistes-auteurs.• L’organisation d’élections professionnelles en vue de son pilotage.