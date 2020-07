Des nouvelles de Philip K. DIck, en octobre, et pas qu'un peu...

crédit photo : Glenn Fleishman, CC BY 2.0

« Si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres », assurait Philip Kindred. Dick, lors d’une conférence donnée durant le 2e festival de science-fiction de Metz, le 24 septembre 1977.En deux volumes cette édition propose de redécouvrir l’intégrale des cent vingt nouvelles écrites par Dick entre 1947 et 1981, dans l’ordre chronologique de leur composition. Parues initialement dans des périodiques de science-fiction (Amazing Stories, Galaxy, Worlds of Tomorrow, If, Magazine of Fantasy and Science-Fiction, Astounding), elles ont fait l’objet d’anthologies aux États-Unis, puis en France dans les années 1990 et au début des années 2000. Elle étaient indisponibles depuis de nombreuses années.Cette édition donne également à lire un appareil critique inédit, qui permet de découvrir la singularité de l’œuvre et la vie de Dick, de comprendre comment les phases d’écriture des nouvelles (1947-1958 ; 1963-1966 ; de manière sporadique jusqu’en 1981) s’inscrivent dans un mouvement de création littéraire unique, marqué par la réussite, mais aussi par l’échec de ses romans de littérature générale (qui seront publiés après sa mort).Parfois mal-aimé en son pays, Philip K. Dick a su toucher un large public en France et sa reconnaissance est désormais unanime.Composition des volumes :« Le doigt sur le pouls de l’Amérique : Dick nouvelliste », préface de Laurent Queyssi (avec un éclairage spécifique sur les périodes couvertes par chaque volume).• Vie & Œuvre : chronologie biographique illustrée (avec des documents inédits, provenant des archives de l’auteur).• Corpus de nouvelles : Tome. I nouvelles écrites entre 1947 et 1953 Tome II nouvelles écrites entre 1954 et 1981• Dossiers thématiques illustrés Tome I : Pertes, fragments et œuvres inachevées Tome II : Adaptations cinématographiques et télévisuelles.Laurent Queyssi est auteur, traducteur et scénariste, spécialiste de science-fiction. Il est notamment l’auteur d’une bande dessinée consacrée à Philip K. Dick : PHIL : Une vie de Philip K. Dick (Rêveurs de monde, collection 21g, 2018). Les traductions ont été réalisées par un collectif de traducteurs, et révisées par Hélène Collon, dont la connaissance du monde de Dick n’est aujourd’hui plus à démontrer.Notons également qu’un coffret réunissant les deux intégrales sera proposé à la même date, toujours chez Quarto.[à paraître 8/10]Volume 1 – 9782072858703 – 31 €Volume 2 – 9782072858734 – 31 €Coffre intégral – 9782072920271 – tarif à venir