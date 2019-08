Des nouvelles inédites du jeune Marcel Proust bientôt publiées

(photo d'illustration, Tom Hilton, CC BY 2.0)





L'histoire est connue : Du côté de chez Swann, premier volume de la Recherche, avait été refusé par Gallimard, et Proust s'était retrouvé contraint de le publier à compte d'auteur chez Grasset en 1913. Plus d'un siècle plus tard, ironie du sort, même les écrits que l'écrivain ne voulait pas publier le sont. Les éditions de Fallois annoncent en effet la parution d'un volume intitulé Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites pour le mois d'octobre 2019.



Le recueil proposera plusieurs récits de fiction écrits par un jeune Proust, âgé d'une vingtaine d'années, et écartés du livre Les Plaisirs et les Jours, paru en 1896 chez Calmann-Lévy. Alors qu'il explore et étudie les manuscrits de l'auteur, Bernard de Fallois découvre, dans les années 1950, un ensemble de 9 nouvelles jamais publiées, pas même en revue.



« La plupart de ces courts récits obéissent aux lois du genre : mise en scène d’une situation, péripéties, chute finale. Dans quelques cas il s’agit d’une libre méditation esthétique et philosophique (“Après la 8e Symphonie de Beethoven”). On y voit le jeune écrivain multiplier les expérimentations narratives suggérées parfois par ses lectures mais déjà résolument engagé dans le processus de création qui annonce par bien des signes l’œuvre future », indique l'éditeur dans sa présentation de l'ouvrage.





La plupart de ces textes abordent le sujet de l'amour physique, ce qui aurait poussé Proust à les écarter, de peur de choquer ses lecteurs. Les amateurs de l'écrivain trouveront dans les nouvelles du recueil des éléments biographiques réintégrés au sein des histoires.



Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites sera enrichi par un ensemble de documents présentés par Luc Fraisse, professeur à l’Université de Strasbourg, sur les sources de la Recherche.





[à paraître 9/10] Marcel Proust – Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites – Éditions de Fallois – 9791032102299 – 18,50 €