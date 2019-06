Des prisons aux bibliothèques, la Bretagne, terre de lectures

• La première concerne le rôle de l’établissement au sein des institutions et des dispositifs d’aide et de suivi déjà existants. À ce titre, Livre et lecture en Bretagne complète les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture par l’accompagnement des professionnels sur des problématiques métiers.

• Professionnaliser les acteurs de la filière du livre et de la lecture est la deuxième priorité qui passe par la mise en place de dispositifs complémentaires d’information, de formation et de rencontres professionnelles.

• Structurer, rassembler, mutualiser participent à la troisième priorité qui est celle de constituer une filière du livre organisée et collaborative, l’équipe de Livre et lecture en Bretagne y contribuant par un travail dans les quatre départements bretons et au plus près du terrain professionnel.

Les domaines d’intervention et de coordination de l’organisme ont recouvert trois axes spécifiques pour l’année passée :Que ce soit à travers des formations aux métiers du livre, la consultation juridique gratuitement offerte, l’agence œuvre également à valoriser les acteurs régionaux à travers différents rendez-vous.Les initiatives portées en faveur des publics empêchés et éloignés du livre ont abouti à de nombreuses réalisations inspirantes. Que ce soit dans les prisons ou dans les hôpitaux, dans la lutte contre l’illettrisme, pour l’accessibilité, ou encore dans le domaine de la dyslexie, l’agence multiplie les interventions.2018, à ce titre, aura été une année pivot dans son partenariat avec les bibliothèques. En 2018, toutes les conventions de partenariat avec les bibliothèques sont arrivées à terme (sauf à Vannes où il s’agit d’un renouvellement par tacite reconduction).Les temps de renouvellement sont des temps importants, car ils permettent de remettre à plat la forme du partenariat et des actions. Des temps de concertation ont été organisés, en particulier à Rennes où le partenariat est le plus large.On pourra retrouver l’intégralité des opérations dans le rapport d’activité 2018 à consulter et/ou télécharger directement.