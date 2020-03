Des rendez-vous de poésie sur les réseaux, au temps du coronavirus

L'équipe des éditions Bruno Doucey



De la poésie à la maison, voici le programme servi par l’éditeur de Jeanne Benameur ou Sapho. Trois fois par jour, un rendez-vous thématique est mis en place sur les réseaux sociaux, avec des horaires bien définis :: un poème pour bien démarrer la journée: hommage à ces femmes qui prennent soin de nous et s’exposent avec dévouement, poèmes issus du recueil de Fabienne Swiatly, Elles sont au service.: rendez-vous en direct avec Bruno Doucey, qui offrira la lecture d’un poème quotidien.Le premier vient d’être diffusé, un petit-déjeuner qui démarre donc avec Pierre Séghers, et un extrait du recueil Dis-moi, ma vie :Paru le 3 janvier 2019, le recueil démontre aussi l’occasion d’animer les catalogues de la maison — en l’occurrence, un ouvrage paru en 1972, qui n’avait pas rencontré son public en France. « Le fleuve de ses mots traverse les paysages de la mémoire, longe les gouffres d’un parcours qui connut souvent des heures sombres, retrouve les points cardinaux d’une existence entièrement vouée à la poésie. Et l’on ressort de ce livre avec le sentiment d’avoir désormais un ami de plus sur la terre », indique l’éditeur.On pourra savourer ces moments poétiques sur les différents réseaux sociaux de l’éditeur.