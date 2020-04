Des ressources numériques enrichies sur les Pyrénées

• plus de 15 500 documents iconographiques

• environ 500 cartes et plans et 2500 manuscrits

• 21 titres de presse ancienne représentant

• près de 40 000 fascicules auxquels s’ajoutent désormais 6000 documents appartenant à la BnF









Gallica Marque Blanche

Dix ans après sa création, Pireneas dispose désormais d’un nouveau portail et d’un moteur de recherche à la hauteur de la qualité de ses collections. Gagner en visibilité et constituer un grand portail pyrénéen de l’Atlantique à la Méditerranée sont autant d’enjeux de Pireneas et du partenariat avec la BnF.Financée par la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Pireneas est une bibliothèque numérique thématique qui rassemble des documents dispersés sur le territoire béarnais et midi pyrénéen, provenant de différentes institutions.Plus intuitif, plus ergonomique et conçu pour un large public, le portail donne accès aux collections de l’ensemble des partenaires de Pireneas, augmentées d’un choix de documents issus de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, venant enrichir la thématique pyrénéenne. Ses outils permettent de feuilleter un document, de grossir une image, de télécharger et d’imprimer une copie numérique, de trier les résultats d’une recherche par année, type de document, ou encore par auteur et de partager les résultats de sa recherche par messagerie.Construite autour de sujets marquants relatifs à l’histoire de Pau, du Béarn et plus largement des Pyrénées, Pireneas couvre une période allant de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle et propose tous types de documents : imprimés, manuscrits, cartes et plans, estampes, photographies, cartes postales.De la diversité des fonds on retiendra tout particulièrement certains thèmes comme le pyrénéisme, les voyages romantiques aux Pyrénées, Henri IV et le mythe henricien, le protestantisme, la littérature avec les manuscrits de figures littéraires telles que Paul-Jean Toulet ou Francis Jammes.Une sélection de cartes postales offre un panorama de la vie quotidienne et événementielle au XIXe siècle.À cet ensemble essentiellement iconographique s’ajoute une collection de journaux anciens parmi lesquelsle Mémorial des Pyrénées, l’Indépendant des Pyrénées, le Patriote, le Journal des étrangers, la Constitution.Vie politique et religieuse, vie mondaine et culturelle, histoire et géographie, géologie, archéologie, ethnologie, pyrénéisme, presse hebdomadaire ou revues savantes, cet ensemble de périodiques constitue une source d’informations inépuisable sur Pau, le Béarn et les Pyrénées.Pireneas met également l’accent sur des expositions numériques ou conférences en ligne, autour des collections et des fonds conservés par la Bibliothèque patrimoniale de Pau et ses partenaires. Ces ressources documentaires abordent indifféremment l’histoire, l’art, l’architecture, la littérature, la vie économique et touristique, ou encore présentent en détail des documents remarquables.Développé dans le cadre d’une convention de coopération documentaire, passée entre la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la BnF, Pireneas est la dixième bibliothèque numérique du programme « Gallica Marque Blanche ». Le portail bénéficie ainsi de l’infrastructure et des fonctionnalités de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires, tout en déployant sa propre identité graphique et ses axes d’éditorialisation.Le principe de la marque blanche permet à la fois une mutualisation des investissements techniques et informatiques réalisés par la BnF et la constitution d’une collection numérique nationale. Les nouveaux documents numérisés par la Bibliothèque patrimoniale de Pau ainsi que par l’ensemble des partenaires de Pireneas viendront enrichir les quelque 6 millions de documents réunis sur Gallica. Réciproquement, les collections pyrénéennes seront complétées par les fonds de la BnF, pour une diffusion toujours plus large du patrimoine.Le projet Gallica Marque Blanche est un des axes forts du dossier qui a permis à la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées d’obtenir pour son Réseau de médiathèques le label de Bibliothèque Numérique de Référence (BNR).