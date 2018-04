Des scientifiques ont trouvé la recette du best-seller maison

Raquel Baranow, CC BY SA 2.0

Trois grands critères se démarquent : le genre, la période de publication et enfin la première parution. Ainsi les fictions (tout particulièrement thrillers et mystères) et les mémoires, publiés durant les fêtes de fins d’années, prennent de l'avance. Si leurs premiers chiffres de ventes sont bons, ils auront plus de chance de devenir, à terme, des best-sellers.

En utilisant et en analysant les trillions d’octets de mégadonnées produits chaque jour à travers le monde, Burcu Yucesoy, Xindi Wang, Junming Huang et Albert-László Barabási ont cherché à comprendre ce qui permettait à un livre d’avoir suffisamment de succès pour franchir le cap du best-seller.

Ils ont notamment exploité les listes des meilleures ventes du New York Times de 2008 à 2016 afin d’en tirer une formule qui permettrait de prédire si un livre est en passe ou non de devenir un habitué des meilleures ventes. Ils auraient également la possibilité de définir quels seront les chiffres de vente de ce dernier. Pour ce faire, ils ont analysé les données et trajectoires de ventes de 2 468 titres de fiction et de 2 025 ouvrages de non-fictions.

En comparant les différents titres, classements et résultats, ils en ont conclu que les romans de fiction et les biographies apparaissent plus fréquemment dans ces listes que les autres genres. Les livres dont les ventes connaissent un bon démarrage ont aussi plus de chance de rester sur ces listes plus longtemps. Ainsi pour les best-sellers, la première impression serait donc la bonne.

« Le plus surprenant dans les résultats a été de découvrir un schéma universel pour les ventes de livres : les best-sellers grand format, qu’importe leur genre, suivent tous une trajectoire de vente dirigée par des facteurs similaires, affirme le professeur Albert-László Barabási, auteur principal de l’étude. Cela nous a permis de créer une modélisation statistique à même de prévoir les ventes d’un livre, en se basant sur ses premiers chiffres de vente ».