Des textes inédits de Stefan Zweig pour penser l'Europe

Parmi ceux-ci figureront notamment une grande partie des textes qui avaient été publiés dans les Œuvres rassemblées de Stefan Zweig, Stefan Zweig – Gesammelte Werke, éditées en mars 2014 par l'éditeur allemand Anaconda Verlag.Au travers de ces écrits, l’auteur autrichien qui a fui son pays en 1934 fait part de ses réflexions sur la situation politique en l’Allemagne et en l'Autriche pendant l’entre-deux-guerre. Il aborde également sa vie d’écrivain en exil, parti avant la montée du nazisme, ainsi que ses préoccupations sur le sort des juifs européens.Le regroupement de ces textes a été réalisé par Jacques Le Rider, spécialiste de la culture viennoise, et traducteur des oeuvres de Zweig, et Klemens Renoldner, écrivain germaniste ayant déjà publié plusieurs ouvrages sur Stefan Zweig. Ils apportent à ce nouveau recueil un regard éclairé à même de doter les lecteurs d'un appareil critique.Cet ouvrage viendra compléter la collection de l’éditeur français sur l’œuvre de Stefan Zweig, en s'inscrivant dans le prolongement des deux autres volumes publiés à ce jour : Derniers messages et Appels aux Européens.[ À paraître 02/01/20 ] Stefan Zweig – L’Esprit européen en exil, Essais, discours, entretiens 1933-1942 – Jacques Le Rider et Klemens Renoldner – Bartillat – 9782841006885 – 22 €