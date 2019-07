Des vacances tout en polar : 70 livres pour frissonner

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Six librairies — L’Esprit livre, Les Volcans, Lucioles, Passages, la Librairie du Tramway et Vivement dimanche — ont apporté leur contribution pour une sélection bien menée. En tout, une soixantaine d’ouvrages proposés – certains doublement même, tant ils ont pu faire l’unanimité dans les librairies.On y retrouve du roman, certes, mais également de la BD.Elle est complétée par 11 titres de polars jeunesse et neuf autres spécialement recommandés par Quais du polar. Tous les livres disposent d’un petit résumé, réalisé par les libraires en personne — dommage, le nom des traducteurs pour les œuvres étrangères a été régulièrement oublié.Dans l’ensemble, ActuaLitté en retiendrait six tout particulièrement :Thierry Paulin, Prémices de la chute (Agullo)Ron Rash, Un silence brutal (trad. Isabelle Reinharez - Gallimard) Luc Chomarat, Le dernier thriller norvégien (La Manufacture de livres) Sophie Chabanel, Le blues du chat (Seui)James Carlos Blake, Handsome Harry, confession d’un gangster (trad. Emmanuel Pailler —Gallmeister) E. Lockhart, Trouble vérité (trad. Nathalie Perrony – Gallimard jeunesse)La sélection est à retrouver à cette adresse