Designer les couvertures en fonction des meilleures ventes, la stratégie Amazon

Photo d'illustration - ActuaLitté (CC BY SA 2.0)

Réalisée sur un panel de 50 titres publiés récemment ou à paraître prochainement, l’enquête de Codex Group a réuni près de 4000 participants. Le test s’est par la suite concentré sur les 10 titres les plus consultés par ces derniers.Amenés à expliciter les raisons de leur choix, les participants ont déclaré que les titres en étaient les facteurs principaux, avant les couvertures. « Les gens qui achètent et lisent des livres sont des amoureux des mots, rien ne les intrigue plus qu’un message fort délivré par un titre, un sous-titre ou même une seule ligne à lire », en a déduit Peter Hildick-Smith, président de Codex Group.Un point qui n'a pas échappé à Amazon. En effet, parmi les livres figurant en tête de la liste des ouvrages les plus choisis par les participants, cinq sont proposés par le géant du commerce en ligne.Et les résultats de l'enquête ont mis en lumière les stratégies adoptées par Amazon pour améliorer les ventes et attirer davantage d’acheteurs sur son site. L'une d'entre elles, particulièrement efficace, consiste en un design des couvertures particulièrement pensé, basé sur les données de ventes d'ouvrages sur le site.Comme l'observe Peter Hildick-Smith, qui conclut que les résultats de l'enquête « “démontre[nt] l’impact direct de la conversion des données de navigation et de vente sur les couvertures des nouveaux livres — quelque chose qu’Amazon semble avoir profondément compris, en particulier en ce qui concerne les auteurs moins connus, sans base de fans établie. »De fait, l'utilisation des données des internautes permet à Amazon d'augmenter ses chances d'attirer davantage d'acheteurs en pensant le visuel des ouvrages afin que celui corresponde le plus à leurs préférences.Ainsi, dès l’acquisition d’un livre, le travail des équipes éditoriales d’Amazon consiste à penser le design à partir des tendances observées sur les ventes réalisées sur sa plateforme et à déterminer les particularités qui poussent les acheteurs à porter leur choix sur tel ou tel livre. Bien entendu, une telle stratégie favorise aussi une certaine standardisation des couvertures...La responsable de la création d’Amazon, Courtney Dodson, citée par Publisher Weekly , soutient que la firme donne la priorité à « l’interaction entre le titre du livre et les visuels sur la couverture, car lorsqu’ils interagissent de manière significative, les lecteurs comprennent le monde et le ton du livre — ce qui nous aide à atteindre des lecteurs qui apprécieront le livre. » Et d'ajouter : « Nous voulons créer quelque chose qui fera écho auprès des lecteurs. »Cette dernière précise en outre que ce travail sur le visuel des ouvrages est le fruit d’une collaboration impliquant l’auteur, l’éditeur et les équipes de marketing de ce dernier, et qu'elle concerne tout aussi bien les ouvrages vendus en ligne que ceux proposés en magasins.