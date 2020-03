Dessins, jeux, coloriages : les réponses des auteurs au confinement

Deux activités proposées par Elise Gravel, sur Facebook





Dans une série de textes publiés par le journal Le Parisien, Tatiana de Rosnay écrit son quotidien, sous le titre



Sur les réseaux sociaux, devenus plus que jamais des réponses à la « distanciation sociale » imposées, autrices et auteurs ont trouvé des moyens de divertir, fasciner, stimuler les uns et les autres, dans une période où le quotidien se fait plus pesant.



Lewis Trondheim, sur Twitter, fait partie des auteurs qui sollicitent la créativité de leurs abonnés, avec des dessins à compléter pour tenter de remporter une carte postale personnalisée. Le rendez-vous est donné à 11 heures, chaque jour.

Vous avez vu ? On a eu un gagnant en 30mn. Rendez vous tous les jours à 11h pour les sondages. Et vers 14/15h pour les premières cases. pic.twitter.com/gbqUhaSZ9t — lewistrondheim (@lewistrondheim) March 15, 2020

Ok voici le template que @acupoftim nous a fait pour la #Coronamaison ! On dessine l‘étage/la déco/la compagnie/les animaux/la bouffe/les fenêtres, enfin l’endroit idéal pour être confiné(e)! Et si on fait du noir et blanc, que les coloristes n’hésitent pas à reprendre les images pic.twitter.com/7BvqQOA9GU — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) March 15, 2020



Et voici aussi ma petite #Coronamaison J'espère que les fondations sont solides, parce que ça va en faire des étages! pic.twitter.com/fpW7hwNrK1 — Alexandre Arlène (@CendresBD) March 16, 2020



#coronamaison peuplée et surtout illustrant bien cette frénétique obsession liée à la bouffe. Oui toute en triche pour ajouter une cuisine pic.twitter.com/KzkTBZ3G8b — Nolwenn (@no_gtd) March 16, 2020

Voici ma #Coronamaison ! C'était vraiment très agréable à faire !!! une super idée ;) pic.twitter.com/DP3raiNjnv — Memai #ATTA n° 77 (@CrearteniaV) March 16, 2020

Vouiii j'ai fait ma petite #coronamaison c'était amusant et ça m'a mise de bonne humeur je recommande. Si vous zoomez sur l'escalier, vous teouverez des conseils de lecture pic.twitter.com/zx5GrYADcc — Thé bleu menthe (@LuzTeal) March 16, 2020 Je sais pas dessiner mais je voulais quand même participer à la fête #coronamaison pic.twitter.com/exB4kd7JF1 — Lizzy Brynn (@lizzybrynn) March 16, 2020





Autre initiative participative, très bien accueillie sur le réseau social Twitter : derrière le hashtag #Coronamaison, le game designer Oscar Barda a proposé de dessiner sa pièce de confinement idéale, pour constituer, à l'aide des participations, un gigantesque immeuble qui allège un peu l'idée de se retrouver enfermé pendant plusieurs semaines.L'illustrateur Tim a fourni un « modèle » dépouillé, que les différents internautes participants n'ont plus qu'à remplir avec les coussins les plus moelleux, les plus grandes télés, les lits les plus douillets, les animaux les plus mignons... Un coup de pouce de Pénélope Bagieu, qui a avancé l'idée d'un cadavre exquis dessiné, et voilà la #Coronamaison poussée en tête des tendances...