Deux auteurs et un éditeur attaqués par Vincent Bolloré pour diffamation

Vincent Bolloré en 2013 (Copyleft, CC BY SA 3.0)



C'est en avril dernier que Vincent Bolloré, avec les groupes Bolloré SA et Bolloré Logistics, dépose une plainte contre les journalistes Jean-Pierre Canet et Nicolas Vescovacci, auteurs du livre Vincent Tout-Puissant, publié par les éditions JC Lattès en janvier 2018.

Présenté comme « l'enquête que Bolloré a voulu empêcher », Vincent Tout-Puissant revient sur deux années d’enquête sur les réseaux et les méthodes d’un des hommes les plus puissants de France, et évoque notamment l'habitude de l'homme d'affaires d'attaquer pour diffamation les journalistes qui évoquent son empire financier et industriel.

L'homme d'affaires avait par exemple attaqué le magazine Complément d'enquête et la chaine France 2 pour un portrait diffusé en 2016. Cette fois également, Vincent Bolloré avait jugé que le portrait de lui était diffamant, mais la justice n'était finalement pas allée dans son sens.

La quatrième de couverture de Vincent Tout-Puissant évoquait d'ailleurs en quelques lignes « l’art de l’intimidation du tycoon » :

Quand un huissier s’est présenté à sa porte, Nicolas Vescovacci a d’abord cru à une erreur. Puis il a compris : Vincent Bolloré lui réclamait 700 000 euros pour avoir simplement cherché à obtenir une interview avec l’homme d’affaires ou ses proches.

La plainte de Vincent Bolloré à l'encontre des auteurs et de l'éditeur cite une cinquantaine de passages du livre, qui portent notamment sur sa gestion du groupe Canal + et sur les actions de son groupe en Afrique.

Les deux journalistes et le patron des éditions Lattès sont convoqués du 19 au 22 novembre par un juge d’instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, avant une éventuelle mise en examen.

Ce n'est pas la première action judiciaire intentée par Vincent Bolloré, puisqu'à quelques jours de la publication du livre, une plainte avait été déposée au civil pour « dénigrement » à l'encontre des deux journalistes. Une audience aura lieu le 17 décembre prochain au tribunal de Paris dans le cadre de cette plainte.