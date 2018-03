Deux manuscrits inédits de Charlotte Brontë bientôt publiés

Deux manuscrits inédits de Charlotte Brontë, récemment découverts dans un livre ayant appartenu à Maria Brontë, sa mère, vont être publiés par la Brontë Society, qui inaugure ainsi sa maison d’édition. Achetés en 2015 par la Brontë Society, ces manuscrits se composent d’un poème de 77 lignes et d’une courte histoire.

Gravure de Charlotte Brontë par Evert A. Duyckinick, d’après un dessin de George Richmond, vers 1873





Inutile de s’attendre à une œuvre de l’ampleur de Jane Eyre : ce sont deux courts textes signés par Charlotte Brontë qui seront publiés par la Brontë Society pour l’automne 2018, avec une édition réalisée exclusivement pour les membres de la société savante dédiée à l’œuvre des sœurs Brontë.

Les deux manuscrits inédits ont été découverts dans un ouvrage de Maria Brontë, The Remains of Henry Kirke White, recueil de textes d’Henry Kirke White, récupéré par les Brontë après le naufrage d’un navire au large des côtes du Devonshire peu avant le mariage de Maria Branwell avec Patrick Brontë, en 1812. Disparue en 1821, la mère de Charlotte, Emily et Anne Brontë aurait fortement influencé leur choix d’embrasser l’écriture et le roman.

Quatre spécialistes de l’œuvre des sœurs Brontë fourniront leurs commentaires dans l’édition des manuscrits, qui proposera aussi des annotations et des dessins de Branwell Brontë, le frère de Charlotte, Emily et Anne, dont il était très proche.



Les manuscrits ont appartenu pendant longtemps à un collectionneur américain avant d’être acquis par la Brontë Society, pour quelque 170 000 £, soit près de 200 000 €.



via The Bookseller