Deux romans de Jim Harrison maintenant en audiolivre

: La merveilleuse histoire d’une virée fantastique à travers l’Amérique des années 1960 ! Un trio inoubliable, très Jules et Jim, prend la route, entre un joint, deux cuites et trois parties fines, pour s’en aller faire sauter un barrage du côté du Grand Canyon du Colorado. Selon Michel Lebrun, journaliste à L’Année du polar, « si ç’avait été un polar, ç’aurait été le meilleur de l’année ».En tout cas, on n’oubliera pas de sitôt les aventures savoureuses et les portraits tendres de ces trois héros que Jim Harrison dépeint dans le style flamboyant qui est sa marque.Sur un thème presque banal, Harrison a composé le plus simple, mais aussi le plus beau de tous ses romans. Instituteur dans une bourgade rurale du Nord-Michigan, Joseph coule des jours tranquilles dans la ferme de ses parents.Entre la chasse et la pêche, il partage ses nuits avec Rosalee, l’amie d’enfance, l’éternelle fiancée. Quand survient Catherine, une de ses élèves, âgée de 17 ans et très affranchie, dé-terminée à bouleverser le cours des choses...Scénariste, critique gastronomique et littéraire, journaliste sportif et automobile, Jim Harrison est l’auteur d’une œuvre considérable, parmi laquelle on compte de grands succès comme Légendes d’automne, Dalva, Un bon jour pour mourir. Il a publié une autobiographie, En marge, et de nombreux romans et recueils de nouvelles, dont De Marquette à Veracruz, L’été où il faillit mourir, et Le vieux saltimbanque. Son recueil posthume, Dernières nouvelles, a paru aux éditions Flammarion. Jim Harrison est décédé le 26 mars 2016 à l’âge de 78 ans Ce monument de la littérature américaine des grands espaces est pour la première fois édité en livre audio (Lizzie) et lu par Stéphane Varupenne (Un bon jour pour mourir) et Thierry Hancisse (Nord-Michigan), sociétaires de la Comédie-Française.Nord-Michigan, trad. Sara Oudin – 9782264071934 – 6,60 € | audiolivre – 9791036602696 – 20,90 €Un bon jour pour mourir, trad. Sara Oudin – 6,60 € | audiolivre – 9791036602689 – 20 €