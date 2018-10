Deux textes inédits à venir : Mary Poppins, éternellement magique

Mary Poppins et la maison d’à côté, c'est une traduction inédite de Thierry Beauchamp, réunissant les deux dernières aventures de la nounou au parapluie. En décembre, le nouveau film de Disney sortira et le Castor astral en profite pour revenir sur une œuvre mondialement connue au contraire de son auteure, Pamela L. Travers, personnage trouble, provocant et fascinant.









Mary Poppins et la Maison d’à côté n’avait jamais été traduit en français, et est composé de 4 parties. La préface de Thierry Beauchamp (traducteur de Richard Brautigan entre autres) permet de contextualiser l’origine des textes et de saisir l’importance de la provocante Pamela Travers ainsi que le rôle crucial qu’elle a donné à Mary Poppins.



Les deux histoires centrales, Mary Poppins et la Maison d’à côté et Mary Poppins dans l’allée des cerisiers, restent donc inédites. Ces deux derniers récits de la saga Mary Poppins sont les plus troublants ; ici, l’imaginaire foisonnant de l’auteure est plus que jamais empreint d’ésotérisme, de mythologie et de merveilleux. Grâce à ce livre, on distingue mieux, derrière le visage mondialement connu de la gouvernante-magicienne, une figure majeure de la littérature anglo-saxonne.



Le livre se referme sur un long article intitulé « Je n’ai jamais écrit pour les enfants », ce que jurait la romancière, actrice et journaliste australienne Pamela Lyndon Travers (1899-1996), de son vrai nom Helen Lyndon Go.

Elle résista pendant près de trente ans aux propositions de Disney, pressentant que le film gommerait les aspérités de sa Mary Poppins. « D’autres mondes, d’autres temps existent par-delà les mondes et les temps que nous connaissons. Tous sont vrais, tous sont réels, et, comme le savent les enfants, tous s’interpénètrent », écrivait-elle.

Le Castor Astral fera redécouvrir l’auteure de ce chef d’œuvre mondial, à placer désormais au rang de conte philosophique. Le texte est mis en valeur par le travail graphique de Clara Lauga, étudiante à l’ECV Bordeaux, issu d’un workshop dirigé par Vincent Falgueyret — illustrateur et professeur d’édition du cursus Design.

[à paraître 8 novembre] Pamela L. Travers, trad. Thierry Beauchamp – Mary Poppins La maison d’â côté – Le Castor astral – 9791027801381 – 24 €