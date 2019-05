Deux tomes de plus pour You, le libraire tueur de Caroline Kepnes

Joe Goldberg, libraire indépendant, et accessoirement tueur en série, est passé maître pour cacher des corps. Ces dix dernières années, il en a déjà planqué quatre, les dommages collatéraux de sa quête éperdue pour le grand amour. Ayant besoin de fuir New York suite à l’assassinat (fortuit) de sa dernière petite amie, Beck, Joe déménage à Los Angeles, la ville des secondes chances, déterminé a laissé son passé derrière lui...

Il s’adapte très vite à la vie à Hollywood, trouve une place de libraire, et commence même à séduire sa voisine journaliste, mais Joe n’a de cesse d’être effrayé que son passé le rattrape, et angoisse de plus en plus. Alors quand, dans une boîte mythique de LA, Joe rencontre une jeune femme qu’il a vraiment envie d’aimer, il comprend que plus que jamais, ses secrets doivent rester enfouis s’il veut enfin vivre l’amour avec un grand A, et surtout, ne pas faire souffrir sa nouvelle obsession...

You’ book series expanding with two more novels from author Caroline Kepnes who is SO EXCITED TO FINALLY MAKE IT OFFICIAL https://t.co/Ystn0M5pBe — Caroline Kepnes (@CarolineKepnes) May 10, 2019



Le premier tome avait été publié en France chez Kero en avril 2015 : pas un grand succès en grand format (on annonce moins de 3500 exemplaires vendus sur Edistat), mais la sortie intervenait alors que la chaîne Showtime avait exposé en février de la même année son projet d’adaptation. Les auspices étaient favorables... Sauf que rien du tout, deux ans plus tard, le projet de série n’avait pas avancé d'un iota.En mars 2016, le titre sort tout de même en format poche, mais Showtime patauge encore. Il faudra ainsi attendre début 2017 pour que Lifetime reprenne l’idée d’une adaptation à son compte, et lance véritablement la machine.En avril, 10 épisodes sont programmés, et Caroline Kepnes dévoile qu’ils seront diffusés à la rentrée 2018 aux États-Unis — ayant signé un contrat avec Netflix pour que la série soit disponible ailleurs dans le monde. En France, c’est à partir du 26 décembre 2018 qu’elle sera disponible…C’est à partir de cet instant que tout démarre pour le livre : les ventes de poche commencent à décoller dans la semaine qui précède Noël 2018, juste avant que la série ne soit accessible sur la plateforme de streaming. Elles redescendront doucement, au fil des mois de 2019. À ce jour, ce sont tout de même près de 12.700 exemplaires qui ont été vendus (toujours selon Edistat), et l’éditeur grand format prépare le tome 2 de la série pour le 5 juin prochain — Les corps cachés.En voici d'ailleurs le pitch :Notons que le changement de titre, passé de You à Hidden Bodies est survenu en 2016 — pour être plus en lien avec l’activité devenue principale du libraire… la dissimulation de cadavre.Eh bien l’éditeur américain, Random House, vient de dévoiler qu’un troisième et un quatrième volets arriveront prochainement. Le tome 3 racontera comment Joe, notre libraire psychopathe, va partir dans le Nord-ouest du Pacifique avec dans l’idée de fonder une famille.Finie donc la traque dans les rues de New York ou celles de Los Angeles, et bienvenue dans une vie rangée des voitures. Au moins pour un temps. Pas de titres ni de date ni plus de précisions sur les romans, mais l'assurance pour les lecteurs de nouveaux frissons...Quant à la série elle-même, qui a commencé en décembre 2018, elle aurait enregistré plus de 40 millions de spectateurs sur Netflix.