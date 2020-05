Développer l'édition en Afrique : un outil de formation pour la filière livre

Librairie Livres pour les Grands Lacs à Bukavu (République démocratique du Congo)

Pour réussir sa mission, LAFAAAC édite une plateforme et des parcours de formation aux approches pédagogiques innovantes : formation mobile first et apprentissage mixte mêlant travaux dirigés et classes virtuelles. LAFAAAC fait appel à Edinovo, l’organisme de formation pour les secteurs de l’édition, de la presse et de la communication pour proposer des formations de qualité aux professionnels de l’écrit.« Les industries créatives sont un axe fort de création d’emplois et de valeur. Nous sommes convaincus que la formation à distance constitue l’une des réponses aux besoins de montée en compétence des pays d’Afrique subsaharienne — davantage encore dans le contexte sanitaire actuel » soutiennent Olivier Pascal, cofondateur et directeur général de LAFAAAC, et Aïda Diab, Directrice générale d’Edinovo.LAFAAAC et Edinovo nourrissent une ambition commune : former les jeunes professionnels de l’édition en Afrique et développer leurs compétences techniques et entrepreneuriales, pour contribuer à structurer les filières métiers et à faciliter la circulation des œuvres en Afrique voire au-delà.Ce partenariat permettra de former les professionnels du livre en Afrique subsaharienne, en misant sur les innovations pédagogiques permises par le digital. Comment ? Grâce à la mise à disposition de parcours de formation en e-learning, sur une plateforme collaborative et multilingue à destination des pays en développement.À moyen terme, toute la chaîne du livre sera couverte : des thèmes fondamentaux, comme le business plan d’une maison d’édition ou le marketing digital, des thèmes techniques comme les chaînes de production, mais aussi des sujets culturels spécifiques comme les mangas et les comics.Pour LAFAAAC, ce partenariat permet d’élargir son offre aux filières professionnelles des industries créatives, en enrichissant son catalogue, aujourd’hui centré sur l’audiovisuel et les médias.